Revista
Realeza

Hijo de la princesa de Noruega enfrenta una petición de 7 años de prisión

Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega Mette-Marit de Noruega está en la recta final de un juicio de siete semanas que ha conmocionado a la casa real

Marzo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
marius-hijo-princesa-de-noruega.jpg

GTRES

La acusación presentada por el fiscal Sturla Henriksbo, se basa en un total de 40 delitos, entre los que destacan cuatro cargos por violación, violencia doméstica, amenazas y posesión de drogas.

La fiscalía sostiene que Marius Borg cometió violaciones contra cuatro mujeres distintas, alegando que las víctimas estaban dormidas o incapacitadas al momento de los hechos.

Además de la agresión sexual, se le acusa de violencia contra una expareja y de grabar a mujeres sin su consentimiento. Aunque Borg ha admitido algunos menores, como tenencia de drogas y quebrantar ordenes de alejamiento, ha negado las acusaciones de violación, afirmando que las relaciones fueron consentidas.

El fiscal argumentó que “la violación puede dejar huellas duraderas y destruir vidas”, solicitando medidas de protección para las víctimas y la confiscación de dispositivos electrónicos. Además, se ha solicitado la retirada de su permiso de conducir por dos años.

Marius Borg de 29 años, se encuentra en prisión preventiva desde el 1 de febrero y ha declarado ante el tribunal sentirse blanco del odio de toda Noruega.

Marius Borg
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
kate-middleton-dieta.jpg
Realeza
Por qué Kate Middleton mantuvo en secreto su primer embarazo
Marzo 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-william.jpeg
Realeza
Por qué el príncipe William y Kate Middleton fueron abucheados en Londres
Marzo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Kate Middleton deslumbra en azul junto al príncipe William en una de las citas más importantes de la realeza
Realeza
Kate Middleton deslumbra en azul junto al príncipe William en una de las citas más importantes de la realeza
Marzo 09, 2026
 · 
Tania Franco
Después de meses ausentes del foco mediático, Harry y Meghan regresan
Realeza
Después de meses ausentes del foco mediático, Harry y Meghan regresan
Febrero 26, 2026
 · 
Tania Franco
Lady di enfrentó a Camilla Parker
Realeza
El día que Lady Di se enfrentó a Camilla Parker
Julio 17, 2020
 · 
Alejandra Morón
Kate Middleton y el valioso regalo que salvo la vida a su hermano
Realeza
El regalo de Kate Middleton que le salvo la vida a su hermano
Junio 30, 2020
 · 
Alejandra Morón
Ellos son los hijos y nietos de Camila que asistieron al funeral de Isabel II
Realeza
Ellos son los hijos y nietos de Camila que asistieron al funeral de Isabel II
Septiembre 20, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
princesa-Eugenia-de-york.jpg
Realeza
¿Quién diseñó el vestido de novia de Eugenia de York?
Octubre 12, 2018
 · 
Caras