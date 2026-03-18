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Setlist del Lux Tour 2026 de Rosalía

La gira mundial de la cantante arrancó este lunes en Lyon, Francia, presentando un espectáculo de carácter teatral

Marzo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
rosalía

El setlist de Lux Tour 2026 refleja una reinvención artística de Rosalía, donde prioriza su nuevo universo sonoro y visual. Aunque incluye algunos hits, la gira se construye como una experiencia conceptual centrada en Lux.

La mayoría de sus canciones pertenecen a su cuarto disco, incluyendo temas como “La perla”, “Sauvignon Blanc”, y “Berghain”. También, algunas de sus canciones más populares como “Saoko”, “Bizochito” y “Despechá”.

Cabe mencionar que Rosalía volverá a México en agosto de este año, de acuerdo con información oficial se presentará el 15 de agosto en Guadalajara, el 19 del mismo mes en Monterrey, además tiene varias fechas en el Palacio de los Deportes en la CDMX, el 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto

SETLIST

Sexo, violencia y llantas

Reliquia

Porcelana

Divinize

Mio Cristo piange diamanti

Berghain

Saoko

La fama

La combi Versace

De madrugá

El redentor

Can’t Take My Eyes Off You (cover)

La perla

Sauvignon Blanc

La yugular

Dios es un stalker

Cuuuuuuuuuute

La rumba del perdón

La noche de anoche

Bizcochito

Despechá

Novia robot

Focu ‘ranni

Encore / cierre:

Magnolias

Rosalía
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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