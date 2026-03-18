Setlist del Lux Tour 2026 de Rosalía

El setlist de Lux Tour 2026 refleja una reinvención artística de Rosalía, donde prioriza su nuevo universo sonoro y visual. Aunque incluye algunos hits, la gira se construye como una experiencia conceptual centrada en Lux.
La mayoría de sus canciones pertenecen a su cuarto disco, incluyendo temas como “La perla”, “Sauvignon Blanc”, y “Berghain”. También, algunas de sus canciones más populares como “Saoko”, “Bizochito” y “Despechá”.
Cabe mencionar que Rosalía volverá a México en agosto de este año, de acuerdo con información oficial se presentará el 15 de agosto en Guadalajara, el 19 del mismo mes en Monterrey, además tiene varias fechas en el Palacio de los Deportes en la CDMX, el 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto
SETLIST
Sexo, violencia y llantas
Reliquia
Porcelana
Divinize
Mio Cristo piange diamanti
Berghain
Saoko
La fama
La combi Versace
De madrugá
El redentor
Can’t Take My Eyes Off You (cover)
La perla
Sauvignon Blanc
La yugular
Dios es un stalker
Cuuuuuuuuuute
La rumba del perdón
La noche de anoche
Bizcochito
Despechá
Novia robot
Focu ‘ranni
Encore / cierre:
Magnolias