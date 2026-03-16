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Eiza González corrige a fotógrafos en after party de los Oscar

La actriz mexicana, miembro de la Academia de Hollywood, protagonizó un momento espontáneo al enseñar a los fotógrafos cómo decir correctamente “Eiza”.

Marzo 16, 2026 • 
Tania Franco
Eiza González corrige a fotógrafos en after party de los Oscar

Getty Images.

Aunque Eiza González no estaba nominada en la 98ª edición de los Premios Oscar, la actriz mexicana fue una de las invitadas a los eventos posteriores a la ceremonia en Los Ángeles. Su presencia se debe a que ella forma parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización que vota los premios, después de haber sido invitada a integrarse en 2021 junto a otras figuras internacionales del cine.

Durante su llegada a uno de los after parties más exclusivos de la noche, González protagonizó un momento espontáneo frente a las cámaras. Al escuchar que algunos fotógrafos pronunciaban mal su nombre, la actriz decidió corregirlos con una sonrisa mientras posaba para las fotografías.

“Es Eiza”, comentó de manera amable, recordándoles la forma correcta de pronunciar su nombre y generando un momento que rápidamente llamó la atención en la alfombra.

Eiza González corrige a fotógrafos en after party de los Oscar

(Photo by Jamie McCarthy/WireImage) - Getty Images.

Su look

Para la ocasión, la actriz apostó por un vestido largo y ajustado en tono plateado, una pieza que resaltaba por su silueta sofisticada. El acabado luminoso del diseño y los detalles florales que recorrían la prenda delineaban su figura con una estructura elegante, subrayando su estilo natural y su presencia en la alfombra.

El momento, breve pero encantador, reflejó la seguridad con la que la actriz mexicana se mueve en los eventos más importantes de Hollywood y confirma el lugar que ha construido dentro del panorama internacional del cine.

Eiza González Oscares
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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