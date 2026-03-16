Jacob Elordi pierde el Oscar a Mejor Actor de Reparto; Sean Penn gana pero no asiste a la ceremonia

La carrera de Jacob Elordi por el Oscar llegó a su fin en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, donde estaba nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel como la criatura en Frankenstein. Finalmente, la estatuilla fue para Sean Penn por su actuación en One Battle After Another, aunque el actor no asistió a la ceremonia.

La categoría reunió a algunos de los nombres más destacados del año. Además de Elordi y Penn, también estaban nominados Benicio del Toro por One Battle After Another, Delroy Lindo de Sinners y el que se pensaba ganador: Stellan Skarsgård por Sentimental Value.

A pesar de no llevarse el premio de actuación, Frankenstein sí ha logrado destacar en las categorías técnicas durante la gala. Hasta el momento, la película dirigida por Guillermo del Toro ha ganado dos premios Oscar: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado & Mejor Diseño de Producción, consolidando su impacto visual en esta edición de los premios.

La nominación de Elordi marcó uno de los momentos más importantes de su carrera en Hollywood, colocándolo por primera vez entre los contendientes al máximo reconocimiento de la industria cinematográfica. Mientras tanto, Frankenstein continúa sumando triunfos en una noche que sigue desarrollándose en el Dolby Theatre de Los Ángeles.