Revista
Entretenimiento

Jacob Elordi pierde el Oscar a Mejor Actor de Reparto; Sean Penn gana pero no asiste a la ceremonia

El actor de Frankenstein competía con Benicio del Toro, Delroy Lindo, Sean Penn y Stellan Skarsgård en la 98.ª edición de los Premios Oscar

Marzo 15, 2026 • 
Tania Franco
Jacob Elordi pierde el Oscar a Mejor Actor de Reparto; Sean Penn gana pero no asiste a la ceremonia

Getty Images.

La carrera de Jacob Elordi por el Oscar llegó a su fin en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, donde estaba nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel como la criatura en Frankenstein. Finalmente, la estatuilla fue para Sean Penn por su actuación en One Battle After Another, aunque el actor no asistió a la ceremonia.

La categoría reunió a algunos de los nombres más destacados del año. Además de Elordi y Penn, también estaban nominados Benicio del Toro por One Battle After Another, Delroy Lindo de Sinners y el que se pensaba ganador: Stellan Skarsgård por Sentimental Value.

A pesar de no llevarse el premio de actuación, Frankenstein sí ha logrado destacar en las categorías técnicas durante la gala. Hasta el momento, la película dirigida por Guillermo del Toro ha ganado dos premios Oscar: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado & Mejor Diseño de Producción, consolidando su impacto visual en esta edición de los premios.

La nominación de Elordi marcó uno de los momentos más importantes de su carrera en Hollywood, colocándolo por primera vez entre los contendientes al máximo reconocimiento de la industria cinematográfica. Mientras tanto, Frankenstein continúa sumando triunfos en una noche que sigue desarrollándose en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Frankenstein Jacob Elordi Sean Penn
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
ryan-gosling-mexico.jpeg
Entretenimiento
Ryan Gosling visitó México para promocionar su nueva película
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
rosalia-pablo-picasso.jpg
Entretenimiento
Rosalía se disculpa por sus declaraciones sobre Pablo Picasso
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-colate.jpg
Entretenimiento
Colate rompe el silencio sobre la custodia de su hijo
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
" href="https://www.caras.com.mx/entretenimiento/adrian-grenier-revela-la-razon-de-por-que-no-regresara-como-nate-en-the-devil-wears-prada-2" > Adrian Grenier revela la razón de por qué no regresará como Nate en "The Devil Wears Prada 2"
Entretenimiento
Adrian Grenier revela la razón de por qué no regresará como Nate en “The Devil Wears Prada 2"
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
Chayanne, Marilisa Maronesse y su hijo Lorenzo.jpg
Entretenimiento
El antes y después de la esposa de Chayanne: así era la vida de Marilisa Maronesse cuando conoció al cantante
El cantante puertorriqueño y la ex modelo venezolana se casaron en 1992 y tienen dos hijos
Marzo 07, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
Anne Hathaway y Adrian Grenier - El diablo viste a la moda
Entretenimiento
¿Nate era el verdadero villano en El diablo viste a la moda? Esto dijo Anne Hathaway
La actriz respondió a la teoría viral que acusa al personaje de Adrian Grenier de ser el verdadero antagonista de la historia
Septiembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
¡El momento viral de Macaulay Culkin! Sorprende al pedir selfies a otras celebridades
Entretenimiento
¡El momento viral de Macaulay Culkin! Sorprende al pedir selfies a otras celebridades
El actor sorprendió al pedir fotos con estrellas como Emma Watson, Charlize Theron y Robert Pattinson durante un exclusivo evento previo a los Óscar.
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
JAIME.CAMIL.BY.ALONSO.ISABELLA.MURILLO.2026.13.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Jaime Camil rompe el silencio sobre la época “difícil” de su carrera
El actor regresa a México para hacer teatro musical y, a corazón abierto, nos habla de su familia, de cuando se le subió la fama, la compleja relación con su padre y la salud mental masculina
Marzo 11, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona