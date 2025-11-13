Suscríbete

Frankenstein

Película de Guillermo del Toro, protagonizada por Jacob Elordi.

Las obras de arte que inspiraron a Guillermo del Toro en Frankenstein
Arte y Cultura
Pinturas que inspiraron a Guillermo del Toro en “Frankenstein”
El director mexicano tomó obras de arte que marcaron la historia de la humanidad para su nueva película protagonizada por Jacob Elordi
November 13, 2025
 · 
Tania Franco