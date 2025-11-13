Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Menú
Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Frankenstein
Película de Guillermo del Toro, protagonizada por Jacob Elordi.
Arte y Cultura
Pinturas que inspiraron a Guillermo del Toro en “Frankenstein”
El director mexicano tomó obras de arte que marcaron la historia de la humanidad para su nueva película protagonizada por Jacob Elordi
November 13, 2025
·
Tania Franco