Jacob Elordi revela qué sería si no fuera actor

Uno de los actores que ha sorprendido a más de uno por su interpretación en “Frankenstein”, Jacob Elordi sorprendió recientemente al revelar qué profesión elegiría si no estuviera frente a las cámaras.

Me gustaría tener abejas. Me encantaría ser apicultor. Me gusta cómo todas tienen un trabajo asignado. Y de hecho, acabo de aprender que la miel nunca caduca. Jacob Elordi.

Más allá de lo práctico, Jacob destacó la belleza de la organización dentro de la colmena y el papel fundamental de la abeja reina. “Hay mucho respeto por la reina. Tanto respeto por la reina”, dijo entre risas, dejando ver su encanto por este fascinante microcosmos.