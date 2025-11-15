Suscríbete
Jacob Elordi revela qué sería si no fuera actor

El protagonista de “Frankenstein” confiesa su inesperada profesión soñada, si no hubiera dedicado su vida a la actuación

November 14, 2025 • 
Tania Franco
John Nacion/Variety via Getty Images

Uno de los actores que ha sorprendido a más de uno por su interpretación en “Frankenstein”, Jacob Elordi sorprendió recientemente al revelar qué profesión elegiría si no estuviera frente a las cámaras.

Me gustaría tener abejas. Me encantaría ser apicultor. Me gusta cómo todas tienen un trabajo asignado. Y de hecho, acabo de aprender que la miel nunca caduca.
Jacob Elordi.

Más allá de lo práctico, Jacob destacó la belleza de la organización dentro de la colmena y el papel fundamental de la abeja reina. “Hay mucho respeto por la reina. Tanto respeto por la reina”, dijo entre risas, dejando ver su encanto por este fascinante microcosmos.

Jacob Elordi Frankenstein
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
