Christina Aguilera regresa a México este 2026

Tras años de ausencia, la cantante volverá a nuestro país con un concierto en solitario que promete ser uno de los shows más esperados

Enero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
christina-aguilera-1200x675.jpg

Christina Aguilera continúa celebrando el 25 aniversario del lanzamiento de su primer álbum

FACEBOOK

Tras presentarse en el Tecate Emblema 2024 y regalar un concierto gratuito en la Feria de San Marcos, Xtina se prepara para hacer vibrar a sus fans con su próximo concierto en el Palacio de los Deportes.

El regreso de la artista estadounidense ha desatado la emoción de sus fans, quienes recuerdan su visita a Xochimilco en 2025, donde se paseó en trajinera, convivió con mariachis y disfrutó de nuestra gastronomía.

Christina Aguilera se presentará en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes, un recinto que ha albergado grandes estrellas internacionales.

La venta beyond será el 13 de enero, la preventa priority al día siguiente, la preventa Banamex el 15 de enero y la venta general el día siguiente 16 de enero. Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto. Los organizadores informaron que el costo de las entradas se publicará el mismo día de la preventa y la venta general, por lo que se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los detalles antes de adquirir sus boletos.

Durante este concierto se revivirán exitosos clásicos como: Fighter, Beautiful o Gente in a Bottle, además de disfrutar de sus producciones más recientes.

Christina aguilera
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
