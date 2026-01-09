Suscríbete
Jennifer Garner habla sobre su divorcio con Ben Affleck

La actriz rompió el silencio sobre uno de los episodios más complejos de su vida personal

Enero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Garner y Ben Affleck solicitan divorcio oficialmente

Garner y Affleck se separaron en 2015 tras diez años de matrimonio y finalizaron su divorcio en 2018, ambos comparten tres hijos en común, Violet, Finn y Samuel. En una reciente entrevista, la actriz Jennifer Garner se sinceró sobre lo complicado que resultó su ruptura con Ben Affleck. Garner señaló que lo más difícil fue perder la ilusión de la familia que había imaginado. “La ruptura real de una familia fue lo difícil. Perder una verdadera relación de colaboración y una amistad fue lo difícil”, confesó la intérprete.

Para Garner, el final de su matrimonio con Affleck no solo significó dejar atrás una relación amorosa, sino también una sociedad construida durante años, un “nosotros” que incluía complicidad, apoyo y proyectos compartidos.

Jennifer añadió que atravesar el duelo de su ruptura requirió tiempo, y sobre todo una red de apoyo sólida. “Hago un gran esfuerzo concertado por ver a mi gente tanto como puedo, porque eso es lo que importa... Ahí es donde está tu resiliencia: en tus relaciones y en las personas que te acompañan”.

En este sentido, la actriz contó cómo ha evitado a lo largo de su carrera prestar atención a los reportes de la prensa sensacionalista. “No me sirve de nada hacerme eco de los chismes sobre mí misma o sobre cualquier otra persona, y mucho menos sobre mis hijos, así que no lo hago”.

