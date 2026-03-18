Tiffany & Co. anuncia a la actriz Natalie Portman como reciente embajadora global de la Casa

“La sofisticación, autenticidad e inteligencia de Natalie conectan profundamente con los valores de Tiffany & Co.”, afirmó Anthony Ledru, Presidente y Director Ejecutivo de Tiffany & Co. “Elegante y valiente, encarna de manera natural a la mujer Tiffany contemporánea. Nos honra darle la bienvenida a la familia Tiffany & Co. mientras continuamos dando forma al futuro del lujo a través de historias poderosas.”

Fotografiada por Gordon von Steiner en The Landmark, la emblemática tienda insignia de la Casa en la Quinta Avenida, la campaña presenta a Natalie Portman donde luce algunas de las colecciones más icónicas de Tiffany & Co., entre ellas HardWear, Knot, Sixteen Stone y T.

“Es un honor ser la más reciente embajadora global de la Casa para Tiffany & Co. La Casa cuenta con una herencia increíblemente rica y es querida por su inigualable artesanía y excelencia creativa. Me emociona formar parte del legado de Tiffany & Co.”, afirmó Natalie Portman.

Reconocida por su intelecto, elegancia y fortaleza emocional, Portman aporta una perspectiva única a Tiffany & Co. como embajadora global, alineándose de manera natural con el espíritu de la Casa. Su colaboración explorará narrativas de autenticidad, conexión y alegría, valores que forman parte esencial del ADN de Tiffany & Co.

A lo largo de su carrera, Natalie Portman ha sabido equilibrar lo atemporal con la autoconciencia, la sofisticación con la fortaleza. Representa una visión multifacética de la feminidad: reflexiva pero valiente, refinada pero poderosa. Su compromiso con historias significativas refleja la propia dedicación de Tiffany & Co. a celebrar las narrativas de amor más resonantes del mundo.

Natalie Portman también protagonizará una próxima campaña cinematográfica de Tiffany & Co., que se presentará durante la 98ª edición de los Premios de la Academia®, el 15 de marzo de 2026.

