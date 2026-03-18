Tiffany & Co. anuncia a la actriz Natalie Portman como reciente embajadora global de la Casa
Este anuncio marca un nuevo capítulo en la historia de la legendaria Casa joyera. Portman protagoniza la más reciente campaña de Tiffany & Co., e inaugura una nueva narrativa que celebra el legado perdurable de la Casa al honrar las grandes historias de amor del mundo desde 1837.
“La sofisticación, autenticidad e inteligencia de Natalie conectan profundamente con los valores de Tiffany & Co.”, afirmó Anthony Ledru, Presidente y Director Ejecutivo de Tiffany & Co. “Elegante y valiente, encarna de manera natural a la mujer Tiffany contemporánea. Nos honra darle la bienvenida a la familia Tiffany & Co. mientras continuamos dando forma al futuro del lujo a través de historias poderosas.”
Fotografiada por Gordon von Steiner en The Landmark, la emblemática tienda insignia de la Casa en la Quinta Avenida, la campaña presenta a Natalie Portman donde luce algunas de las colecciones más icónicas de Tiffany & Co., entre ellas HardWear, Knot, Sixteen Stone y T.
“Es un honor ser la más reciente embajadora global de la Casa para Tiffany & Co. La Casa cuenta con una herencia increíblemente rica y es querida por su inigualable artesanía y excelencia creativa. Me emociona formar parte del legado de Tiffany & Co.”, afirmó Natalie Portman.
Reconocida por su intelecto, elegancia y fortaleza emocional, Portman aporta una perspectiva única a Tiffany & Co. como embajadora global, alineándose de manera natural con el espíritu de la Casa. Su colaboración explorará narrativas de autenticidad, conexión y alegría, valores que forman parte esencial del ADN de Tiffany & Co.
A lo largo de su carrera, Natalie Portman ha sabido equilibrar lo atemporal con la autoconciencia, la sofisticación con la fortaleza. Representa una visión multifacética de la feminidad: reflexiva pero valiente, refinada pero poderosa. Su compromiso con historias significativas refleja la propia dedicación de Tiffany & Co. a celebrar las narrativas de amor más resonantes del mundo.
Natalie Portman también protagonizará una próxima campaña cinematográfica de Tiffany & Co., que se presentará durante la 98ª edición de los Premios de la Academia®, el 15 de marzo de 2026.