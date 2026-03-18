Danna deslumbró en el Vive Latino 2026 con un look lencero

Danna subió al escenario con un outfit que combinaba encaje, transparencias y una silueta inspirada en la estética de la lencería, logrando un equilibrio entre sensualidad y sofisticación. Su elección de vestuario destacó bajo las luces del escenario y rápidamente encendió las redes sociales, donde fans elogiaron su estilo.

Durante su presentación, Danna interpretó algunos de sus grandes éxitos, acompañada de una producción visual impactante y una actitud escénica que reafirma su evolución artística. El publico coreó cada canción, creando un ambiente vibrante que confirmó su lugar como una de las figuras más destacadas del pop actual.

Danna interpretó una de las baladas más icónicas de la música en español: la gata bajo la lluvia, original de Rocío Durcal. Para la ocasión eligió un vestido lencero en color verde firmado por la marca basada en Los Ángeles Alessandro Francalanci, que complementó con joyería de Pandora y unas sandalías de tacón en color blanco.

Considerado que a la intérprete le gusta seguir tendencias de los 90 y 2000, como lo ha mostrado en sus eras musicales, su vestido recuerda la época dorada del slip dress en los años 90, una prenda popularizada gracias a Kate Moss.