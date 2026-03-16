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Conan O’Brien incomodó a Timothée Chalamet en los Premios Oscar 2026

El presentador de la gala provocó risas y un momento incómodo al lanzar una broma dirigida al actor, en medio de la polémica reciente por sus comentarios sobre la ópera y el ballet

Marzo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty Images

La broma ocurrió durante el monólogo de apertura del conductor de la ceremonia, quien hizo referencia a las críticas que recibió Chalamet luego de afirmar en una entrevista que a “nadie le importan”, el ballet o la ópera, declaraciones que generaron molestia entre artistas y seguidores de las artes escénicas en días previos a la ceremonia.

Ante el público de Hollywood, O’Brien comentó con tono irónico que la seguridad en la gala era especialmente estricta debido a posibles “ataques de la comunidad del ballet y la ópera”, provocando risas de los asistentes en el teatro. Después, remató el comentario señalando que estas comunidades estaban molestas con Chalamet porque “se olvidó mencionar al jazz”.

Las cámaras captaron la reacción del actor, quien se encontraba entre los nominados de la noche por su trabajo en la película Marty Supreme. Chalamet respondió al comentario con una sonrisa y risas desde su asiento.

La broma se convirtió en uno de los momentos más comentados en la gala, ya que fue la primera vez que la controversia sobre las declaraciones del actor se mencionó públicamente en un evento de gran popularidad como los Oscar.

Timothée Chalamet
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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