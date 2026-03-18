Harry Styles responde a acusaciones de “queerbaiting” y sorprende con beso en vivo

Harry Styles volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en Saturday Night Live, donde utilizó su monólogo para responder, con ironía y autenticidad, a las acusaciones de “queerbaiting” que ha enfrentado en los últimos años. Un término que describe cuando una persona, marca o contenido sugiere o insinúa una identidad o relación LGBTQ+ sin confirmarla realmente, con el fin de atraer atención, audiencia o beneficio comercial.

El artista británico abrió el tema recordando cómo, en el pasado, su estilo y forma de expresarse generaron debate público. “¿Alguna vez pensaron que quizá no saben todo sobre mí?”, lanzó, en un tono que combinó vulnerabilidad y humor, dejando claro que su identidad no está sujeta a etiquetas externas.

A lo largo del monólogo, Styles también reflexionó sobre su vida durante su pausa profesional, bromeando sobre su personalidad y la percepción mediática que lo rodea. Sin embargo, el momento que realmente marcó la conversación llegó hacia el final.

El beso que nadie esperaba

En un giro inesperado, y como parte del sketch, el cantante terminó besando a un hombre en el escenario, rematando con una frase que hacía referencia directa a las críticas: “Esto sí es queerbaiting”. El gesto, claramente cargado de sarcasmo, fue interpretado como una respuesta directa a quienes han cuestionado su autenticidad.

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Las redes sociales reaccionaron de inmediato, dividiéndose entre quienes celebraron su forma de apropiarse de la narrativa y quienes reavivaron el debate sobre representación e identidad en la industria del entretenimiento.