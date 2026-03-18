Revista
Entretenimiento

Harry Styles responde a acusaciones de “queerbaiting” y sorprende con beso en vivo

Durante su monólogo en Saturday Night Live, el cantante abordó con humor las críticas sobre su identidad y cerró el momento con un gesto que encendió redes

Marzo 18, 2026 • 
Tania Franco
Harry Styles - Fashion - outfit

Amy Sussman/Getty Images

Harry Styles volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en Saturday Night Live, donde utilizó su monólogo para responder, con ironía y autenticidad, a las acusaciones de “queerbaiting” que ha enfrentado en los últimos años. Un término que describe cuando una persona, marca o contenido sugiere o insinúa una identidad o relación LGBTQ+ sin confirmarla realmente, con el fin de atraer atención, audiencia o beneficio comercial.

hHarry-Styles.jpg

El artista británico abrió el tema recordando cómo, en el pasado, su estilo y forma de expresarse generaron debate público. “¿Alguna vez pensaron que quizá no saben todo sobre mí?”, lanzó, en un tono que combinó vulnerabilidad y humor, dejando claro que su identidad no está sujeta a etiquetas externas.

A lo largo del monólogo, Styles también reflexionó sobre su vida durante su pausa profesional, bromeando sobre su personalidad y la percepción mediática que lo rodea. Sin embargo, el momento que realmente marcó la conversación llegó hacia el final.

El beso que nadie esperaba

En un giro inesperado, y como parte del sketch, el cantante terminó besando a un hombre en el escenario, rematando con una frase que hacía referencia directa a las críticas: “Esto sí es queerbaiting”. El gesto, claramente cargado de sarcasmo, fue interpretado como una respuesta directa a quienes han cuestionado su autenticidad.

harry-styles-nueva-cancion-aperturejpg

INSTAGRAM

Las redes sociales reaccionaron de inmediato, dividiéndose entre quienes celebraron su forma de apropiarse de la narrativa y quienes reavivaron el debate sobre representación e identidad en la industria del entretenimiento.

Harry Styles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
Brooklyn Beckham desaira a su mamá en el Día de las Madres
Marzo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Los momentos más tiernos de Jacobi Jupe en los Oscar 2026
Entretenimiento
Los momentos más tiernos de Jacobi Jupe en los Oscar 2026
Marzo 17, 2026
 · 
Tania Franco
Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido
Entretenimiento
Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido
Marzo 17, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio
Entretenimiento
¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio
Marzo 17, 2026
 · 
Tania Franco
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Eiza González corrige a fotógrafos en after party de los Oscar
Entretenimiento
Eiza González corrige a fotógrafos en after party de los Oscar
La actriz mexicana, miembro de la Academia de Hollywood, protagonizó un momento espontáneo al enseñar a los fotógrafos cómo decir correctamente “Eiza”.
Marzo 16, 2026
 · 
Tania Franco
Jacob Elordi pierde el Oscar a Mejor Actor de Reparto; Sean Penn gana pero no asiste a la ceremonia
Entretenimiento
Jacob Elordi pierde el Oscar a Mejor Actor de Reparto; Sean Penn gana pero no asiste a la ceremonia
El actor de Frankenstein competía con Benicio del Toro, Delroy Lindo, Sean Penn y Stellan Skarsgård en la 98.ª edición de los Premios Oscar
Marzo 15, 2026
 · 
Tania Franco
timothee-chalamet-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Conan O’Brien incomodó a Timothée Chalamet en los Premios Oscar 2026
El presentador de la gala provocó risas y un momento incómodo al lanzar una broma dirigida al actor, en medio de la polémica reciente por sus comentarios sobre la ópera y el ballet
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez