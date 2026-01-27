¡La guerra Beckham estalla en redes! David respalda públicamente a Victoria con un mensaje de orgullo

La ruptura entre Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y el resto del clan Beckham dejó de ser un rumor y hoy se vive abiertamente en redes sociales. En cuestión de horas, ambos bandos lanzaron mensajes que muchos interpretan como respuestas directas dentro de una pelea que ya es pública. Todo comenzó porque Victoria Beckham fue nombrada Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras en París, uno de los máximos reconocimientos culturales de Francia.

En medio de un escándalo familiar, la diseñadora y empresaria recibió la distinción de manos de la ministra de Cultura, Rachida Dati, en una ceremonia que celebró su influencia y aportación a la moda como expresión artística a nivel internacional.

Todo ocurrió en París

La diseñadora apareció acompañada por David Beckham y sus hijos Romeo y Cruz, proyectando una imagen de unidad familiar. Poco después, Victoria compartió una fotografía junto a su familia con un mensaje de gratitud, seguida por una publicación de David celebrando sus logros y expresándole orgullo y apoyo total.

No podría estar más agradecida. 🤍 🇫🇷 Merci xxx Victoria Beckham.

El post de Instagram se llenó de mensajes de apoyo de celebridades como Lilly Collins, quién se ha declarado fan de las ‘Spice Girls’ desde su adolescencia. Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de David Beckham, quién no tardó en respaldar a su esposa.

Una noche especial celebrando todo lo que has logrado hasta ahora; aún queda mucho más por venir 🩷 @victoriabeckham, tan orgulloso de ti. David Beckham.

La ausencia de Brooklyn y Nicola no pasó desapercibida.

Casi al mismo tiempo, Brooklyn Beckham respondió desde sus propias redes. A través de un video en TikTok y publicaciones en Instagram, apareció junto a Nicola Peltz compartiendo momentos íntimos en casa, acompañados de una declaración de amor directa, reforzando su postura como pareja frente a la narrativa familiar.

Sin comunicados oficiales ni declaraciones directas, la disputa se libra a través de imágenes, silencios y mensajes cuidadosamente elegidos. De un lado, el clan Beckham apuesta por estabilidad y éxito; del otro, Brooklyn y Nicola muestran cercanía y vida privada.