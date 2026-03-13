Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en “Juego de gemelas”

Más de dos décadas después del estreno de Juego de gemelas (The Parent Trap), Dennis Quaid recordó con emoción a su compañera de reparto Natasha Richardson, quien interpretó a Elizabeth James en la icónica película de 1998 y falleció en 2009 tras un accidente de esquí.

En una entrevista reciente, el actor habló sobre la profunda admiración que sentía por Richardson, tanto por su talento como por su calidad humana.

Mi corazón se rompe cada vez. Natasha era una persona increíble y maravillosa. Si hubiera alguien con quien quisiera volver a trabajar, sería con ella. Dennis Quaid.

Quaid también recordó el trágico accidente que terminó con la vida de la actriz, describiéndolo como una pérdida profundamente dolorosa para quienes la conocieron.

La forma en que se fue fue muy trágica y muy triste. Fue solo un pequeño accidente en una pista de esquí. [...] Había algo mágico en ella. Cuando trabajabas con Natasha, estaba completamente presente contigo. Dennis Quaid.

Para Quaid, la química entre ambos fue una de las claves que hicieron funcionar la película, que hoy es considerada un clásico familiar. Más allá del recuerdo personal, el actor también reflexionó sobre el impacto duradero que Juego de gemelas ha tenido en varias generaciones.

Para el actor, ese legado es también una forma de mantener presente el recuerdo de Natasha Richardson, cuyo talento y carisma siguen formando parte de una de las películas más queridas del cine familiar.