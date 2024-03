Anahí Allué regresa al teatro como Fräulein Schneider en Cabaret

Anahí Allué regresa al teatro y se se reúne con CARAS para compartirnos cómo ha sido su carrera hasta ahora y la emoción de su más reciente entrega.

“Estoy abrazando este proyecto que genera muchísima emoción, porque es de los autores de “Chicago” y como yo interpreté a Roxy, lo veo como un regreso simbólico. Claro que ya no como bailarina, sino como la señora Schneider”, nos dice Anahí entre risas.

Siendo una de las protagonistas de la obra, la historia de Schneider y Schultz (Alberto Lomnitz) es una historia de amor que ocurre en una edad avanzada e intenta luchar contra todos los obstáculos que se les puedan interponer. Fräulein Schneider, es una mujer dura, pero de gran corazón y cuyo trabajo como casera le resulta imposible crear relaciones con cada uno de sus inquilinos. A través de la historia, descubrimos las numerosas caras de esta mujer, su impecable talento y dedicación a sobrevivir en una época incierta.

Ambientando el Teatro Insurgentes como un verdadero cabaret, Anahí comenta lo divertido que fue en traer Berlin al sur de la Ciudad de México.

“Es una experiencia totalmente inmersiva que abraza el espacio escénico, es decir, corres el riesgo de que Sally Bowles se siente en tu mesa”, dice la actriz mientras se ríe.

La trayectoria de Anahí Allué

Anahí comparte cómo es el sentimiento de voltear a ver el inicio de su trayectoria y comparar en dónde se encuentra ahora.

“El éxito se mide respecto a lo que tuviste que renunciar para tenerlo, es una frase un poco cliché, pero creo mucho en ella. Yo no mido mi éxito por lo seguidores que tengo ni por el nivel de mi fama, sino por lo prestigioso que he construido. Hoy en día escojo lo que quiero hacer y creo que eso es un lujo. Yo empecé mi carrera cuando mi mamá se dio cuenta que no era una niña normal (risas) y montaba obras para mis muñecas”, nos cuenta Anahí.

Su primer acercamiento al arte fue con el ballet, después le siguieron otras artes, como la música, el baile, y por supuesto, la actuación. Sobre la misma premisa, la artista comparte la angustia que tenía en ese entonces, al ver que no todo mundo sabía lo que quería hacer en la vida.

“Yo no lo entendía, con tantas carreras en el mundo no me hacía sentido que a tanta gente se le hiciera tan difícil escoger. En mi caso, no podía esperar la hora en que saliera de clases para irme corriendo al conservatorio nacional, y hacer lo que había añorado desde los cuatro años. Ballet y danza”, recuerda.

El tiempo trajo audiciones y oportunidades que la actriz aprovechó. Después, Anahí construyó su carrera en su país natal,después vino “Chicago”.

“El llegar a este país fue algo muy extraño porque jamás estuvo en mis planes. Pero la fuerza del universo decidió que ahí estaba la siguiente etapa de mi vida y crecimiento. Una vez que me quedé con el papel de Roxy, al día siguiente estaba mi cara en el periódico, no necesitaba otra señal para quedarme aquí”, recuerda Anahí.

El futuro de Anahí Allué

“Algo que me sorprendió mucho fue que me pidieron doblar a Meryl Streep en la película de El Regreso de Mary Poppins, una actriz que respeto mucho. Y pues yo nunca había hecho trabajo de doblaje, pero confié en mí y gracias a eso ahora vuelvo a hacer su voz en Only Murderers in the Building. Es un reto caradura y me gusta mucho verme en así. Muero por tomarme un café con ella. Respecto al futuro, me gustaría hacer un performance al estilo Patti Lupone, dentro de un espectáculo distinto a lo que he hecho, similar al tango o baladas”, dice Anahí acerca de lo que viene para ella.

Además, comparte que la docencia es otra de sus pasiones en la que participará el mayor tiempo posible. Actualmente, es la coach del elenco en el Tec de Monterrey, y menciona que, en especial, amaría hacer algo con Almodóvar. Finalmente, la actriz comparte un consejo para alguien que esté a punto de dar ese paso que podría cambiar su vida, tal como lo tomó ella.

“Punto número uno, ¿por qué? y ¿para qué? ¿Cuál es tu razón de querer dedicarte a esto? A veces los chavos confunden la fama con el éxito. Lo cual es distinto a ser un artista, ¿va de la mano? Si, pero también puede no ser el caso”.

“Cabaret” se presenta a partir del 15 de marzo con horario de viernes a las 20:30 horas, sábado a las 17:00 y 20:00 horas, y domingo a las 13:30 y 17:00 horas, en el Teatro de los Insurgentes.