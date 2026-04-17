Murió Alejandro Burillo, legendario directivo de la Selección Mexicana

Alejandro “Güero” ex directivo de la FMF y exdueño del Atlante falleció a los 74 años. Fue una figura clave en la evolución del futbol mexicano y en el ámbito directivo como en el desarrollo de infraestructura. Su legado dentro de la Federación Mexicana de Futbol marcó una época en la que se sentaron las bases de modernización para las selecciones nacionales.

Dentro de la Federación Mexicana de Futbol estuvo en la planeación para los mundiales de 1988 y 2002 y es parte de los responsables de la creación del Centro de Alto Rendimiento, la casa del TRI. Mientras estuvo a cargo de selecciones nacionales en la FMF, llevo al Tricolor técnicos como Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente y a Javier Aguirre en su primera etapa

Además, fuera del futbol también dejó una huella importante en el tenis. Fue impulsor del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. En el ámbito de clubes, fue propietario del Atlante, equipo al que trasladó a Cancún, logrando un campeonato en esa sede.

Desafortunadamente, en los últimos años, Burillo enfrentó problemas de salud, lo que lo llevó a alejarse de la vida pública. De acuerdo con ESPN, sufría un cáncer de piel, que le fue deteriorando su salud.