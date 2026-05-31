Mane de la Parra se adentra en el lado oscuro del espectáculo con ‘EL PRECIO DE LA FAMA’

Mane de la Parra da un nuevo giro en su trayectoria actoral con su papel protagónico en EL PRECIO DE LA FAMA, la nueva serie original de ViX que explora el universo del espectáculo desde una perspectiva intensa, provocadora y llena de suspenso, mostrando que detrás del éxito, la fama y los reflectores también pueden esconderse secretos, presiones y peligrosas luchas de poder.

En esta historia, Mane interpreta a Santiago Urrutia, un personaje oscuro, un hombre al borde del colapso, atrapado en un entorno donde las apariencias, la ambición y los secretos pueden llevar a cualquiera al límite. Su presencia dentro de la trama aporta tensión y misterio a una historia en la que cada personaje parece tener algo que ocultar y donde la fama puede convertirse en una peligrosa trampa.

La producción llegó exclusivamente a través de ViX Premium, con sus ocho episodios disponibles desde el día de estreno. Mane de la Parra forma parte de un destacado elenco encabezado por Eréndira Ibarra y Andrés Palacios, junto a Chantal Andere, Otto Sirgo, Alejandra Barros, Bernardo Flores, Alejandro Ávila, Xabiani Ponce de León e Ignacio Riva Palacio, además de las participaciones especiales de Gabriela Espino y Livia Brito.

EL PRECIO DE LA FAMA presenta la historia de Mía Moreno, una reconocida actriz de telenovelas que ha vivido toda su vida bajo los reflectores y cuya carrera comienza a tambalearse cuando pierde un papel protagónico frente a una estrella emergente. Sin embargo, su realidad cambia radicalmente tras la misteriosa muerte de su reemplazo durante una noche que marcará su destino para siempre.

A partir de ese momento, Mía queda atrapada en una peligrosa red de manipulación, chantajes y crímenes orquestados por “El Ángel”, una figura enigmática que controla desde las sombras a quienes forman parte del universo de MX Studios. Mientras intenta limpiar su nombre y descubrir la verdad, deberá enfrentarse a una inquietante certeza: en un mundo construido alrededor de la fama, incluso la propia vida puede convertirse en una mercancía.

Para Mane de la Parra, integrarse a esta producción representa la oportunidad de formar parte de una historia que muestra una cara distinta del entretenimiento y de los personajes que sobreviven bajo la presión de la exposición pública.

“Me entusiasma mucho formar parte de una serie original de ViX como El Precio de la Fama, porque presenta una historia intensa, actual y llena de matices. Mi personaje Santiago Urrutia es un personaje oscuro que vive bajo una enorme presión y que se encuentra emocionalmente al límite. Me interesó mucho poder explorar sus contradicciones, su vulnerabilidad y todo aquello que se va fracturando dentro de él a lo largo de la historia. El público podrá descubrir ese lado del espectáculo que pocas veces se ve: la presión, los secretos, las ambiciones y las decisiones que pueden cambiarlo todo. Ha sido un privilegio compartir este proyecto con un elenco extraordinario y con un equipo creativo que apostó por una historia arriesgada y muy poderosa”, expresó Mane.

Con una trama que combina drama, suspenso y misterio, EL PRECIO DE LA FAMA propone una mirada contemporánea sobre la industria del entretenimiento y las dinámicas de poder que pueden esconderse detrás de los reflectores. La serie cuestiona los límites de la ambición, la obsesión por la visibilidad y el costo emocional de vivir permanentemente bajo el escrutinio del público.

La serie fue creada por Natasha Ybarra-Klor y Michelle Renaud, dirigida por Kenya Márquez y producida por Argos, bajo la visión de Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco.

