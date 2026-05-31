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El “armario cortisol”: la tendencia que usa la moda para reducir el estrés y la ansiedad

La tendencia “armario cortisol”, es una propuesta que sugiere que la ropa que usamos puede influir directamente en nuestros niveles de estrés y ansiedad.

Mayo 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
El “armario cortisol”: la tendencia que usa la moda para reducir el estrés y la ansiedad

El “armario cortisol”: la tendencia que usa la moda para reducir el estrés y la ansiedad

Getty Images

Nos guste o no, la moda forma parte de nuestra personalidad, pues cada prenda que elegimos vestir, dice mucho más de nosotras de lo que imaginamos, pues ciertos estilos, siluetas y colores cubren necesidades profundas como la autoestima o la calma dentro de la rutina.

Es así como surge el famoso “armario cortisol”, una tendencia que asegura que ciertos olores influyen en nuestro estado de ánimo, por lo que nos ayudarían a calmar nuestro sistema nervioso y bajar los niveles de estrés y ansiedad, ¿pero cómo funciona?

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¿Qué es la tendencia “armario cortisol”?

La idea del “armario cortisol” propone que, si el estrés diario y la toma constante de decisiones aumentan los niveles de cortisol, simplificar la forma de vestirse puede ayudar a reducir la carga mental.

Por eso, se plantea la idea de usar un guardarropa más reducido y funcional, con prendas que transmiten calma, seguridad y facilidad a la hora de elegir cada día, donde los tonos neutros, los tejidos suaves, los cortes cómodos y prendas versátiles forman la base de este original enfoque.

La idea es eliminar el “ruido visual” del clóset y, con ello, disminuir la fatiga de decisiones, un fenómeno que muchos expertos asocian con el agotamiento mental diario.

El “armario cortisol”: la tendencia que usa la moda para reducir el estrés y la ansiedad

El “armario cortisol”: la tendencia que usa la moda para reducir el estrés y la ansiedad

Getty Images

¿Por qué la tendencia “armario cortisol” ayuda a reducir el estrés y la ansiedad del día a día?

Esta tendencia también se relaciona con el slow fashion y el consumo consciente, que promueven comprar menos y elegir mejor, pero añade un enfoque emocional: no solo importa la sostenibilidad o la estética, sino también el impacto psicológico de la ropa.

Aunque no hay evidencia científica que demuestre que la vestimenta reduzca directamente el cortisol, los especialistas señalan que las rutinas simples y los espacios ordenados sí pueden favorecer el bienestar, por lo que se entiende más como una herramienta de autocuidado que como una solución médica.

Cada prenda dentro de esta tendencia cumple un propósito claro: ofrecer comodidad, funcionalidad y calma visual, lo que para muchos, representa una forma de volver a la simplicidad en medio de un estilo de vida cada vez más acelerado.

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