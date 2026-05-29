Catholic-core en Euphoria: el simbolismo detrás del look de Maddy inspirado en la Virgen de Guadalupe

Si hay alguien que ha marcado tendencias en el mundo de Euphoria, es Maddy Perez, personaje interpretado por Alexa Demie, y aunque a lo largo de la serie ha llevado looks memorables, el que usó en el penúltimo episodio de la tercera temporada, ha impactado y generado conversación en redes sociales.

Se trata de un vestido con la imagen de la Virgen de Guadalupe, un look cargado de simbolismo cultural y religioso que trascendió la pantalla y fue bautizado como “Catholic-core” en las redes sociales.

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¿Qué es el “Catholic-core”?

El “Catholic-core” es una tendencia estética que mezcla símbolos e iconografía del catolicismo con la moda contemporánea, donde las cruces, los rosarios, encajes, aureolas, imágenes de vírgenes y referencias religiosas se combinan con prendas glamorosas, para crear looks cargados de simbolismo.

Sin embargo, más que una tendencia de moda, el “Catholic-core” también ha abierto conversaciones sobre identidad cultural, espiritualidad y el uso de símbolos religiosos en la cultura pop.

El simbolismo detrás del look de Maddy inspirado en la Virgen de Guadalupe en Euphoria

Maddy lució un conjunto en tonos verdes con detalles dorados, acompañado de maquillaje dramático y una actitud desafiante; sin embargo, el simbolismo del vestido de la Virgen de Guadalupe, no solo conecta con el personaje a través de sus raíces latinas, también representa poder, deseo, vulnerabilidad y control, características que algunos fans interpretaron como una reinterpretación moderna de la figura mariana: una mujer admirada, observada y, al mismo tiempo, idealizada.

De esta forma, Euphoria ha demostrado una vez más, cómo utiliza la moda como un lenguaje emocional y cultural, ya que el look de Maddy no solo marcó un momento icónico dentro de la trama, sino que también evidenció cómo la televisión contemporánea puede transformar símbolos tradicionales en declaraciones visuales cargadas de significado.

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