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¿Qué pasó entre Jacob Elordi y Hunter Schafer? La historia detrás de los rumores en “Euphoria”

Los actores de HBO dejaron de interactuar en redes en pleno romance entre Jacob Elordi y Zendaya, provocando teorías de tensión y conflicto entre los fans.

Mayo 25, 2026 • 
Tania Franco
¿Qué pasó entre Jacob Elordi y Hunter Schafer? La historia detrás de los rumores en "Euphoria"

Instagram: Euphoria.

Desde el estreno de “Euphoria”, los fans comenzaron a notar la gran química y cercanía entre Jacob Elordi y Hunter Schafer fuera de cámaras. Aunque en la serie sus personajes Nate y Jules mantuvieron una relación complicada y tensa, en la vida real ambos parecían tener una amistad muy cercana durante los primeros años del fenómeno de HBO.

¿Qué pasó entre Jacob Elordi y Hunter Schafer? La historia detrás de los rumores en "Euphoria"

Instagram: Euphoria.

Los actores solían aparecer juntos en eventos, interactuaban constantemente en redes sociales y Jacob incluso llegó a describir a Hunter como una de sus compañeras favoritas del elenco. En ese momento, muchos fans destacaban la conexión entre ambos dentro y fuera del set.

La distancia inicia

Sin embargo, todo cambió alrededor de 2019, cuando seguidores de la serie comenzaron a notar que dejaron de interactuar completamente en Instagram. Coincidentemente, fue la misma época en la que empezaron los rumores del romance entre Jacob Elordi y Zendaya, lo que detonó teorías sobre una posible tensión dentro del elenco.

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FilmMagic/FilmMagic

Las especulaciones crecieron todavía más cuando, en 2021, Hunter Schafer dejó de seguir a Jacob Elordi en Instagram. En redes sociales comenzaron a circular versiones de un supuesto conflicto entre ambos actores e incluso rumores sobre una posible relación sentimental que nunca se confirmó.

Aun así, nunca existió evidencia pública de una pelea real entre Jacob y Hunter. Muchos fans consideran que el distanciamiento simplemente estuvo relacionado con la ruptura entre Jacob y Zendaya, especialmente porque Hunter y Zendaya mantienen una amistad muy cercana fuera de la serie.

¿Qué pasó entre Jacob Elordi y Hunter Schafer? La historia detrás de los rumores en "Euphoria"

Instagram: Euphoria

Curiosamente, después del estreno de la segunda temporada de Euphoria en 2022, los actores volvieron a seguirse en Instagram, calmando parte de las teorías que durante años rodearon su amistad. Hasta hoy, ni Jacob Elordi ni Hunter Schafer han hablado públicamente sobre algún conflicto entre ellos, por lo que todo permanece como una de las teorías más comentadas entre los fans de Euphoria.

Euphoria Zendaya Hunter Schafer Jacob Elordi
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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