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Taylor Swift y Travis Kelce roban miradas con romántico beso en la NBA

La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs fueron captados durante el juego entre los Knicks y Cavaliers, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

Mayo 24, 2026 • 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce roban miradas con romántico beso en la NBA

Getty Images: (Photo by Jason Miller/Getty Images)

Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a acaparar la atención pública tras ser captados compartiendo un romántico beso durante el tercer juego entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks en las Finales de Conferencia de la NBA.

La pareja asistió al Rocket Arena en Cleveland y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más virales del encuentro. Entre sonrisas y muestras de cariño desde primera fila, ambos dejaron claro que su relación sigue más sólida que nunca.

Mientras tanto, también continúan creciendo los rumores sobre su esperada boda. Aunque la pareja mantiene los detalles en privado, medios como People y Page Six reportan que la ceremonia podría realizarse este verano en Nueva York y que incluso el príncipe William insinuó recientemente que podría recibir una invitación.

Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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