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Quién es la ex de Bad Bunny que lo demandó por 40 millones de dólares y por qué

Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por un nuevo capítulo en la demanda que interpuso su expareja, Carliz De La Cruz Hernández, quien lo acusa de utilizar su voz sin autorización en dos de sus canciones más conocidas

Julio 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Aunque el cantante obtuvo recientemente una victoria parcial en los tribunales, el caso sigue abierto y continuará su curso en Puerto Rico. Carliz De La Cruz Hernández es una abogada puertorriqueña y fue novia de Bad Bunny, durante aproximadamente 5 años.

Ambos comenzaron su relación en 2011, cuando trabajaban juntos en un supermercado en Vega Baja, Puerto Rico, mucho antes de que el artista alcanzara la fama mundial. Incluso llegaron a comprometerse antes de poner fin a su relación en 2016, aunque posteriormente retomaron el contacto por un breve periodo.

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La demanda fue presentada en 2023 y reclama 40 millones de dólares por el supuesto uso no autorizado de la grabación de la frase “Bad Bunny, baby”, que Carlis asegura haber registrado en su teléfono celular en 2015 a petición del cantante.

Según la demanda, esa grabación terminó formando parte de las canciones “Pa Ti” (2017) y “Dos Mil 16" (2022), además de utilizarse en conciertos y otros materiales relacionados con la carrera del intérprete, sin que existiera un contrato o autorización definitiva. Carliz sostiene que nunca cedió formalmente los derechos sobre su voz y que rechazó ofertas posteriores para vender la grabación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución que representa una victoria parcial para Bad Bunny. Los magistrados determinaron que las reclamaciones relacionadas con la canción “Pa Ti”, ya no podían continuar porque fueron presentadas fuera del plazo legal establecido. Sin embargo, el tribunal permitió que otras partes del caso, incluidas las relacionadas con “Dos Mil 16", sigan adelante.

Esto significa que el cantante no quedó libre de la demanda, sino que el litigio continuará en un tribunal de primera instancia, donde deberán analizarse las reclamaciones restantes.

Bad Bunny
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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