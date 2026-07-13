Andrea Legarreta respondió con sinceridad si volvería a casarse

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta aseguró que se siente plena y feliz en esta nueva etapa de su vida, disfrutando de su noviazgo con Luis Carlos Origel.

La conductora expresó que no tiene planes de llegar nuevamente al altar, sin embargo, reconoció que la vida también le ha enseñado a no cerrarse por completo a las posibilidades.

“Hoy por hoy te digo no está en mis planes”. “Nunca digas nunca, porque me ha pasado muchas situaciones en donde dije que nunca iba a suceder”, expresó la conductora recordando que en el pasado había dicho que no tendría una relación con alguien menor que ella y finalmente ocurrió.

Andrea aseguró que tras atravesar momentos difíciles en los últimos años, hoy disfruta de una gran estabilidad emocional gracias a su relación con Luis Carlos Origel. “Es un día a la vez. ¿Cuánto dure? Pues lo que me dure. Lo que tengo hoy lo voy a disfrutar el máximo”, añadió.

“Me siento feliz, plena, agradecida, amada y valorada”, expresó la famosa, quien también reveló que el proceso legal de su divorcio con Erik Rubín se encuentra en la etapa final, luego de que anunciaran su separación en 2023 tras más de dos décadas de matrimonio.

Legarreta volvió a recalcar que mantienen una relación cordial y que ambos desean que el otro sea feliz, dejando en claro que su vínculo ahora es familiar por las dos hijas que comparten en común.