Elton John en México 2026: precios de boletos, fechas de venta y dónde comprarlos

Elton John ofrecerá dos conciertos los próximos 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio Banorte de la CDMX. Los organizadores informaron que los boletos tendrán un precio oficial desde 990 hasta 16 mil pesos, sin considerar los cargos por servicio. Además, habrá paquetes VIP con beneficios exclusivos, con acceso preferencial, áreas de hospitalidad y experiencias únicas y especiales.

PRECIOS:

Sociales Diamante: 19,520 pesos

Platino: 17,690 pesos

Gold: 17,080 pesos

Platino Lateral: 15,250 pesos

Gold Lateral: 14,640 pesos

Silver: 12,200 pesos

Preferente: 10,980 pesos

Tunnel Club: 8,540 pesos

100 Norte: 5,612 pesos, entre otras localidades.

El calendario de venta quedó de la siguiente manera: 13 y 14 de julio es la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte. El 15 de julio será la venta anticipada para integrantes del Rocket Club, el grupo oficial de fans del cantante. Además, el 16 de julio será la venta general al público a partir de las 12:00 horas.

Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de Superboletos, tanto en su plataforma digital como en los puntos de venta autorizados y taquillas participantes. Se recomienda adquirir las entradas en sitios oficiales, para prevenir fraudes o reventas con sobreprecio.