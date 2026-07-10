Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Así es como Kylian Mbappé ha puesto de cabeza la vida de Ester Expósito

De no saber de futbol a acompañarlo en los estadios más importantes del mundo, así habría cambiado la vida de Ester Expósito desde su conexión con Kylian Mbappé.

Julio 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia

Ester Expósito apoya a Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Grosby Group

Fue a principios de marzo de este año cuando los rumores sobre un posible romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé comenzaron a ocupar los titulares, y aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, sus apariciones juntos y algunos momentos compartidos han alimentado las especulaciones sobre una historia de amor que ha captado la atención de sus seguidores.

Ahora con el Mundial 2026, los rumores sobre su relación se han intensificado, pues la española que se hizo famosa con su actuación en la serie de Netflix, ‘Elite’, ha sido vista en algunos de los partidos del futbolista francés.

Te podría interesar: La relación entre Mbappé y Ester Expósito desata tensión en la selección francesa

Ester Expósito apoya a Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Aunque ha reconocido públicamente que no sabe nada de futbol, Ester ha sorprendido con su presencia en algunos de los partidos que ha disputado Francia en el Mundial 2026, dejando claro que pese a no saber nada sobre el deporte, sí está decidida a demostrar su amor y apoyo a Mbappé.

La actriz española volvió a demostrar su apoyo a Mbappé al asistir al reciente partido de Francia contra Marruecos en los cuartos de final del torneo; sin embargo, esta no fue su primera aparición en las gradas, ya que Ester también estuvo presente en el duelo entre Francia y Suecia del pasado 1 de julio, donde el delantero francés protagonizó un emotivo gesto al dedicarle un beso tras marcar un gol.

Cómo ha cambiado la vida de Ester Expósito desde que sale con Kylina Mbappé

Aunque reconoció que sabía poco de futbol, Ester ha mostrado un creciente interés por este deporte al ser vista apoyando a Kylian en distintos partidos alrededor del mundo, y durante una entrevista con el medio Le Parisien, admitió que es abrumadora la atención mediática que han atraído con su relación.

Me estoy acostumbrando. Desde Élite, es lo mismo cada vez que pasa algo en mi vida privada. No me gusta porque soy una persona muy reservada”, ha explicado, añadiendo: “No quiero que eclipse mi carrera”.

Ahora, Ester no solo divide su tiempo entre rodajes, campañas de moda y eventos internacionales, pues en su agenda también incluye los partidos más importantes de Mbappé, tanto con el Real Madrid como con la selección francesa.

La actriz ha demostrado que es posible mantener una carrera internacional sin dejar de estar presente en algunos de los momentos más importantes de la trayectoria deportiva de su pareja”, ha declarado una fuente.

Mbappé y Ester Expósito habrían iniciado su acercamiento a través de redes sociales, donde el futbolista comenzó a seguirla e interactuar con sus publicaciones. Más tarde, el delantero habría preguntado por ella a sus compañeros y decidió contactarla.

México volvió a creer: los hitos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
Sports
México volvió a creer: los hitos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
Del paso perfecto en la fase de grupos al surgimiento de una nueva generación, el Tri se despidió ante Inglaterra dejando récords, ilusión y razones para volver a creer.
Julio 06, 2026
 · 
Tania Franco
Entretenimiento
Maná encendió el Estadio en el show de medio tiempo durante el México vs Inglaterra
Julio 06, 2026
Sports
Gilberto Mora “Morita": en qué equipo juega y en dónde estudia la nueva joya del futbol mexicano
Julio 05, 2026
Entretenimiento
Quién es Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que lo apoya desde España y celebra su éxito con la Selección Mexicana
Julio 05, 2026
Entretenimiento
Quién es Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que lo apoya desde España y celebra su éxito con la Selección Mexicana
Julio 05, 2026

Ester Expósito Kylian Mbappe
Melisa Velázquez
Relacionadas
¿Mbappé tenía razón? El Mundial 2026 reabre el debate sobre la superioridad del fútbol europeo
Entretenimiento
¿Mbappé tenía razón? El Mundial 2026 reabre el debate sobre la superioridad del fútbol europeo
Julio 10, 2026
 · 
Tania Franco
natalia-jimenez-hija-custodia.jpeg
Entretenimiento
Natalia Jiménez rompe el silencio sobre la custodia de su hija; celebra importante victoria
Julio 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
kylian-mbappe-padres-quienes-son-y-a-que-se-dedican.jpeg
Personalidades
Quiénes son los padres de Kylian Mbappé, a qué se dedican, cuántos años tienen y dónde viven
Julio 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
esposo-de-bonnie-tyler-tuvo hijos.jpeg
Entretenimiento
Quién fue el esposo de Bonnie Tyler y por qué no tuvo hijos
Julio 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Baldoni.jpg
Entretenimiento
Justin Baldoni y su esposa rompen el silencio sobre su batalla legal con Blake Lively
La pareja habló por primera vez en casi dos años sobre el impacto emocional que vivieron tras la disputa legal derivada de ‘Romper el círculo y aseguró que ahora su prioridad es reconstruir su vida familiar.
Julio 09, 2026
 · 
Tania Franco
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez