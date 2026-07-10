Así es como Kylian Mbappé ha puesto de cabeza la vida de Ester Expósito

Fue a principios de marzo de este año cuando los rumores sobre un posible romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé comenzaron a ocupar los titulares, y aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, sus apariciones juntos y algunos momentos compartidos han alimentado las especulaciones sobre una historia de amor que ha captado la atención de sus seguidores.

Ahora con el Mundial 2026, los rumores sobre su relación se han intensificado, pues la española que se hizo famosa con su actuación en la serie de Netflix, ‘Elite’, ha sido vista en algunos de los partidos del futbolista francés.

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Ester Expósito apoya a Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Aunque ha reconocido públicamente que no sabe nada de futbol, Ester ha sorprendido con su presencia en algunos de los partidos que ha disputado Francia en el Mundial 2026, dejando claro que pese a no saber nada sobre el deporte, sí está decidida a demostrar su amor y apoyo a Mbappé.

La actriz española volvió a demostrar su apoyo a Mbappé al asistir al reciente partido de Francia contra Marruecos en los cuartos de final del torneo; sin embargo, esta no fue su primera aparición en las gradas, ya que Ester también estuvo presente en el duelo entre Francia y Suecia del pasado 1 de julio, donde el delantero francés protagonizó un emotivo gesto al dedicarle un beso tras marcar un gol.

Cómo ha cambiado la vida de Ester Expósito desde que sale con Kylina Mbappé

Aunque reconoció que sabía poco de futbol, Ester ha mostrado un creciente interés por este deporte al ser vista apoyando a Kylian en distintos partidos alrededor del mundo, y durante una entrevista con el medio Le Parisien, admitió que es abrumadora la atención mediática que han atraído con su relación.

“Me estoy acostumbrando. Desde Élite, es lo mismo cada vez que pasa algo en mi vida privada. No me gusta porque soy una persona muy reservada”, ha explicado, añadiendo: “No quiero que eclipse mi carrera”.

Ahora, Ester no solo divide su tiempo entre rodajes, campañas de moda y eventos internacionales, pues en su agenda también incluye los partidos más importantes de Mbappé, tanto con el Real Madrid como con la selección francesa.

“La actriz ha demostrado que es posible mantener una carrera internacional sin dejar de estar presente en algunos de los momentos más importantes de la trayectoria deportiva de su pareja”, ha declarado una fuente.

Mbappé y Ester Expósito habrían iniciado su acercamiento a través de redes sociales, donde el futbolista comenzó a seguirla e interactuar con sus publicaciones. Más tarde, el delantero habría preguntado por ella a sus compañeros y decidió contactarla.