Erling Haaland revela por qué dejó en visto a Tom Holland cuando lo invitó a cenar

Su paso por el Mundial 2026 ha elevado aún más la fama de Erling Haaland, quien se ha consolidado como una de las grandes estrellas del futbol internacional; sin embargo, pese a ser una celebridad mundial, el delantero noruego sorprendió al revelar que no siempre reconoce a otras figuras famosas fuera del deporte.

Y fue esto lo que le sucedió con Tom Holland, el futbolista admitió que vivió un momento vergonzoso al darse cuenta de que había rechazado una salida con el intérprete de Spider-Man.

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¿Por qué Erling Haaland rechazó y dejó en visto a Tom Holland?

Haaland reveló en una entrevista en el programa A-laget, que no quiso responder a un mensaje de Holland porque no sabía quién era el actor, el delantero noruego explicó que no es un gran aficionado al cine y por lo tanto no ve tantas películas, y por eso no reconoció al protagonista de Spider-Man cuando recibió su invitación.

Fue hasta que alguien le explicó que era el protagonista de Spider-Man cuando entendió quién lo había contactado y tomó la situación con bastante humor.

“Esto es un poco vergonzoso, siendo completamente honesto. Estábamos en Mónaco durante la Fórmula 1 y recibí un mensaje. No veo muchas películas, así que no tengo idea de quiénes son las personas. Había alguien preguntando si podíamos salir a cenar, pero como nunca lo había visto, no me molesté en responder. No quería responderle a una persona desconocida”, contó Haaland un poco avergonzado.

Erling Haaland quiere invitar a Tom Holland

La curiosa historia se volvió viral debido a la inesperada conexión entre dos grandes figuras del deporte y el cine, y sus seguidores destacaron que Haaland vive alejado del mundo del entretenimiento y enfocado en el futbol.

Sin embargo, Haaland reconoció sentirse un poco avergonzado por haber ignorado a Tom, y aseguró que ahora será él quien tome la iniciativa para invitar al actor a comer cuando vuelvan a coincidir, y así poder remediar la situación.

Actualmente Haaland se prepara para enfrentar a la Selección de Inglaterra en los cuartos de final, mientras Tom se encuentra de gira de prensa para promocionar ‘La Odisea’, la nueva película en la que también participa su esposa Zendaya.