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La millonaria fortuna de Erling Haaland: cuánto gana y qué contratos impulsan su patrimonio

Con apenas 25 años, Erling Haaland se ha consolidado como una de las grandes figuras del futbol mundial y también como uno de los atletas mejor remunerados.

Julio 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
La millonaria fortuna de Erling Haaland: cuánto gana y qué contratos impulsan su patrimonio

La millonaria fortuna de Erling Haaland: cuánto gana y qué contratos impulsan su patrimonio

Getty Images

El Mundial 2026 contó con importantes figuras del futbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé; sin embargo, la gran figura revelación que está causando sensación por su habilidad goleadora, es Erling Haaland, el delantero noruego del que todos están hablando.

Sin embargo, la carrera de Erling va más allá del mundial, pues el futbolista se ha consolidado como uno de los jugadores mejor valorados de la Premier League, gracias a su lucrativo contrato con el Manchester City, entre otras entradas de dinero.

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¿Cuánto gana Erling Haaland?

De acuerdo con medios especializados como Forbes y Capology, Haaland percibe un sueldo base cercano a 525 mil libras esterlinas por semana, lo que equivale a aproximadamente 27.3 millones de libras al año antes de bonos, gracias a su contrato con el equipo inglés.

En 2025, Haaland firmó una renovación de largo plazo con el Manchester, y según reportes de prensa especializada, lo mantiene vinculado hasta 2034, un acuerdo que lo coloca entre los futbolistas mejor pagados de la Premier League.

Además de su salario, Haaland incrementa sus ingresos con bonos por rendimiento, premios deportivos y derechos de imagen, lo que podría elevar sus ganancias anuales a más de 45 millones de libras.

Los millonarios contratos de Erling Haaland con otras marcas

Pero su salario como futbolista no es la única fuente de ingresos de Haaland, pues gracias a su creciente popularidad, ha logrado consolidar patrocinios lucrativos con importantes marcas deportivas como Nike y otras campañas publicitarias.

Es así que especialistas en el ramo, han logrado calcular que la fortuna del futbolista ronde los 100 millones de dólares en 2026, una cifra que podría elevarse considerablemente, tras su participación en el Mundial 2026.

Es así como la combinación de su éxito deportivo, salario de élite e importantes acuerdos comerciales, lo posicionan como uno de los futbolistas con mayor proyección económica del mundo.

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