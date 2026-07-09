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Erling Haaland hizo historia en el Mundial 2026 por una razón que pocos conocían

El delantero de Noruega siguió el legado de su padre, quien también disputó una Copa del Mundo, en una coincidencia que involucró a otras dos familias de la selección.

Julio 09, 2026 • 
Tania Franco
Erling Haaland hizo historia en el Mundial 2026 por una razón que pocos conocían

Image Photo Agency/Getty Images

Erling Haaland está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Con Noruega instalada entre las mejores selecciones del Mundial 2026, el delantero del Manchester City no solo ha brillado por sus goles, sino también por una historia familiar que ha conmovido a los aficionados al futbol.

Pocos saben que Haaland no es el primer integrante de su familia en disputar una Copa del Mundo. Su padre, Alf-Inge Haaland, formó parte de la selección de Noruega que participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, convirtiéndose ahora en una de las pocas familias que han vivido el torneo desde dos generaciones distintas.

Papa de Erling Haaland - Alf-Inge Haaland

Sportsphoto/Allstar/Getty Images

Los hijos de leyendas en un solo lugar

Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario ocurrió en el Mundial 2026. Durante el debut de Noruega, Haaland compartió cancha con Alexander Sørloth y Kristian Thorstvedt, quienes también son hijos de futbolistas que representaron a su país en la Copa del Mundo de 1994: Gøran Sørloth y Erik Thorstvedt, respectivamente.

Erling Haaland- Alexander Sørloth- Mundial 2026

Visionhaus/Getty Images

Con esa alineación, Noruega escribió un capítulo inédito en la historia del torneo al convertirse en la primera selección en alinear a tres hijos de exmundialistas en un mismo partido de una Copa del Mundo. Un legado familiar que, 32 años después, volvió a tomar forma sobre el mismo escenario donde sus padres defendieron la camiseta noruega.

Astor y Gabrielle: los hermanos de Erling Haaland que han vivido su éxito desde el inicio

Getty Images

La historia resulta aún más simbólica porque el Mundial de 1994 también se disputó en Estados Unidos. Tres décadas después, la nueva generación regresó al mismo país con el objetivo de llevar a Noruega mucho más lejos de lo que consiguió aquella recordada selección, que quedó eliminada en la fase de grupos pese a sumar cuatro puntos en un grupo históricamente igualado.

Erling Haaland futbolistas Mundial
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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