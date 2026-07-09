Premios Emmy 2026: La lista completa de nominados que lideran la carrera por la televisión

La Academia de Televisión dio a conocer a los nominados de la 78.ª edición de los Premios Emmy, una ceremonia que reconocerá lo mejor de la televisión estrenada entre junio de 2025 y mayo de 2026. Este año, The Pitt se consolidó como la producción más nominada, seguida de Hacks, mientras que plataformas como HBO Max, Netflix y Apple TV+ dominaron la competencia.
Nominados a Mejor Serie Dramática
- The Pitt
- The Diplomat
- The Gilded Age
- Paradise
- Slow Horses
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Your Friends & Neighbors
- The Last Anniversary
Actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, The Gilded Age
- Chase Infiniti, The Testaments
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Zendaya, Euphoria
Mejor actor protagonista en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, The Diplomat
- Noah Wyle, The Pitt
Actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Actor secundario en una serie dramática
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses
- Tom Pelphrey, Task
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Actriz invitada en una serie dramática
- Brittany Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, The Gilded Age
- Shailene Woodley, Paradise
Actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden, Jr., The Pitt
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses
- Bradley Whitford, The Diplomat
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear (El Oso)
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murderers in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Actriz principal en una comedia
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor protagonista en una comedia
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Steve Carell, Rooster
- Matthew Rhys, Widow’s Bay
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murderers in the Building
Actriz secundaria en una comedia
- Dale Dickey, Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking
Actor secundario en una comedia
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Shrinking
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root, Widow’s Bay
- Michael Urie, Shrinking
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, The Bear
- Betty Gilpin, Widow’s Bay
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitlin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
Actor invitado en una comedia
- Michael J. Fox, Shrinking
- Brett Goldstein, Shrinking
- Hamish Linklater, Widow’s Bay
- Christopher McDonald, Hacks
- Rob Reiner, The Bear
- Connor Storrie, Saturday Night Live
Mejor reality show de competición
- Dancing With the Stars (Bailando con las estrellas)
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Mejor reality show no estructurado
- America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders (Las cheerleaders de los Dallas Cowboys)
- Love on the Spectrum (Amor en el espectro autista)
- RuPaul’s Drag Race: Untucked
- Welcome to Wrexham
Mejor reality show estructurado:
- Antiques Roadshow
- Diners, Drive-Ins and Dives
- Love is Blind (El amor es ciego)
- Queer Eye
- Shark Tank
Mejor presentador de un reality show o concurso
- RuPaul Charles, RuPaul’s Drag Race
- Alan Cumming, The Traitors
- Kristen Kish, Top Chef
- Ariana Madix, Love Island USA
- Jeff Probst, Survivor
Mejor concurso
- Celebrity Family Feud
- Jeopardy!
- The Price Is Right
- Wheel of Fortune
- ¿Quién quiere ser millonario?
Mejor presentador de concursos
- Steve Harvey, Celebrity Family Feud
- Ken Jennings, Jeopardy!
- Colin Jost, Pop Culture Jeopardy!
- Jimmy Kimmel, ¿Quién quiere ser millonario?
- Martin Short, Match Game
Mejor serie limitada o antológica
- All Her Fault
- The Beast in Me
- BEEF
- DTF St. Louis
- Love Story (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette)
Mejor película para televisión
- Heads of State
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation
- Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas)
- Jack Ryan: Ghost War
Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película
- Claire Danes, The Beast in Me
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas)
- Carey Mulligan, BEEF
- Sarah Pidgeon, Love Story
- Sarah Snook, All Her Fault
Mejor actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película
- Riz Ahmed, Bait
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac, BEEF
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película
- Linda Cardellini, DTF St. Louis
- Dakota Fanning, All Her Fault
- Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday, DTF: St. Louis
- Youn Yuh-jung, BEEF (Bronca)
- Constance Zimmer, Love Story
Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Half Man (Hombre a medias)
- David Harbour, DTF St. Louis
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, BEEF
- Nick Offerman, Death by Lightning (Muerte por un rayo)
Mejor serie de variedades con guion
- The Daily Show (Comedy Central)
- «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO)
- The Late Show with Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)
Mejor especial de variedades (pregrabado)
- Dave Chappelle: The Unstoppable…
- El Show de los Muppets
- Nikki Glaser: Good Girl
- Taylor Swift | The Eras Tour | El espectáculo final
- Wicked: One Wonderful Night
Mejor programa de animación
- Bob’s Burgers
- Rick y Morty
- Los Simpson
- Smiling Friends
- South Park
- Star Wars: Visiones
La ceremonia de los Premios Emmy 2026 se celebrará el próximo 14 de septiembre, cuando la industria de la televisión conocerá a los ganadores de una edición marcada por el dominio de The Pitt y Hacks, así como por una de las competencias actorales más reñidas de los últimos años.