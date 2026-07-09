Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Premios Emmy 2026: La lista completa de nominados que lideran la carrera por la televisión

The Pitt y Hacks encabezan las nominaciones de la 78.ª edición de los Emmy, donde también destacan Zendaya, Gary Oldman, Noah Wyle y Carey Mulligan.

Julio 08, 2026 • 
Tania Franco
Premios Emmy 2026: estos son los nominados que lideran la carrera por la televisión

TheStewartofNY/GC Images

La Academia de Televisión dio a conocer a los nominados de la 78.ª edición de los Premios Emmy, una ceremonia que reconocerá lo mejor de la televisión estrenada entre junio de 2025 y mayo de 2026. Este año, The Pitt se consolidó como la producción más nominada, seguida de Hacks, mientras que plataformas como HBO Max, Netflix y Apple TV+ dominaron la competencia.

Nominados a Mejor Serie Dramática

  • The Pitt
  • The Diplomat
  • The Gilded Age
  • Paradise
  • Slow Horses
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Your Friends & Neighbors
  • The Last Anniversary

Actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon, The Gilded Age
  • Chase Infiniti, The Testaments
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus
  • Zendaya, Euphoria

Mejor actor protagonista en una serie dramática

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Rufus Sewell, The Diplomat
  • Noah Wyle, The Pitt

Actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden, The Pitt
  • Fiona Dourif, The Pitt
  • Allison Janney, The Diplomat
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Sepideh Moafi, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Karolina Wydra, Pluribus

Actor secundario en una serie dramática

  • Patrick Ball, The Pitt
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Gerran Howell, The Pitt
  • Jack Lowden, Slow Horses
  • Tom Pelphrey, Task
  • Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Actriz invitada en una serie dramática

  • Brittany Allen, The Pitt
  • Tal Anderson, The Pitt
  • Tina Ivlev, The Pitt
  • Miriam Shor, Pluribus
  • Merritt Wever, The Gilded Age
  • Shailene Woodley, Paradise

Actor invitado en una serie dramática

  • Colman Domingo, Euphoria
  • Ernest Harden, Jr., The Pitt
  • Jeff Hiller, Pluribus
  • Jeff Kober, The Pitt
  • Jonathan Pryce, Slow Horses
  • Bradley Whitford, The Diplomat

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear (El Oso)
  • Hacks
  • Margo’s Got Money Troubles
  • Nobody Wants This
  • Only Murderers in the Building
  • Shrinking
  • Widow’s Bay

Actriz principal en una comedia

  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow, The Comeback
  • Jean Smart, Hacks

Mejor actor protagonista en una comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
  • Steve Carell, Rooster
  • Matthew Rhys, Widow’s Bay
  • Jason Segel, Shrinking
  • Martin Short, Only Murderers in the Building

Actriz secundaria en una comedia

  • Dale Dickey, Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn, Widow’s Bay
  • Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter, Hacks
  • Jessica Williams, Shrinking

Actor secundario en una comedia

  • Colman Domingo, The Four Seasons
  • Paul W. Downs, Hacks
  • Harrison Ford, Shrinking
  • Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
  • Stephen Root, Widow’s Bay
  • Michael Urie, Shrinking
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary

Actriz invitada en una serie de comedia

  • Leslie Bibb, Hacks
  • Jamie Lee Curtis, The Bear
  • Betty Gilpin, Widow’s Bay
  • Cherry Jones, Hacks
  • Laurie Metcalf, Hacks
  • Kaitlin Olson, Hacks
  • Lauren Weedman, Hacks

Actor invitado en una comedia

  • Michael J. Fox, Shrinking
  • Brett Goldstein, Shrinking
  • Hamish Linklater, Widow’s Bay
  • Christopher McDonald, Hacks
  • Rob Reiner, The Bear
  • Connor Storrie, Saturday Night Live

Mejor reality show de competición

  • Dancing With the Stars (Bailando con las estrellas)
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Mejor reality show no estructurado

  • America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders (Las cheerleaders de los Dallas Cowboys)
  • Love on the Spectrum (Amor en el espectro autista)
  • RuPaul’s Drag Race: Untucked
  • Welcome to Wrexham

Mejor reality show estructurado:

  • Antiques Roadshow
  • Diners, Drive-Ins and Dives
  • Love is Blind (El amor es ciego)
  • Queer Eye
  • Shark Tank

Mejor presentador de un reality show o concurso

  • RuPaul Charles, RuPaul’s Drag Race
  • Alan Cumming, The Traitors
  • Kristen Kish, Top Chef
  • Ariana Madix, Love Island USA
  • Jeff Probst, Survivor

Mejor concurso

  • Celebrity Family Feud
  • Jeopardy!
  • The Price Is Right
  • Wheel of Fortune
  • ¿Quién quiere ser millonario?

Mejor presentador de concursos

  • Steve Harvey, Celebrity Family Feud
  • Ken Jennings, Jeopardy!
  • Colin Jost, Pop Culture Jeopardy!
  • Jimmy Kimmel, ¿Quién quiere ser millonario?
  • Martin Short, Match Game

Mejor serie limitada o antológica

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • BEEF
  • DTF St. Louis
  • Love Story (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette)

Mejor película para televisión

  • Heads of State
  • Miss You, Love You
  • People We Meet on Vacation
  • Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas)
  • Jack Ryan: Ghost War

Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Sally Field, Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas)
  • Carey Mulligan, BEEF
  • Sarah Pidgeon, Love Story
  • Sarah Snook, All Her Fault

Mejor actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película

  • Riz Ahmed, Bait
  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac, BEEF
  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película

  • Linda Cardellini, DTF St. Louis
  • Dakota Fanning, All Her Fault
  • Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
  • Joy Sunday, DTF: St. Louis
  • Youn Yuh-jung, BEEF (Bronca)
  • Constance Zimmer, Love Story

Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película

  • Jason Bateman, DTF St. Louis
  • Richard Gadd, Half Man (Hombre a medias)
  • David Harbour, DTF St. Louis
  • Richard Jenkins, DTF St. Louis
  • Charles Melton, BEEF
  • Nick Offerman, Death by Lightning (Muerte por un rayo)

Mejor serie de variedades con guion

  • The Daily Show (Comedy Central)
  • «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)
  • Last Week Tonight With John Oliver (HBO)
  • The Late Show with Stephen Colbert (CBS)
  • Saturday Night Live (NBC)

Mejor especial de variedades (pregrabado)

  • Dave Chappelle: The Unstoppable…
  • El Show de los Muppets
  • Nikki Glaser: Good Girl
  • Taylor Swift | The Eras Tour | El espectáculo final
  • Wicked: One Wonderful Night

Mejor programa de animación

  • Bob’s Burgers
  • Rick y Morty
  • Los Simpson
  • Smiling Friends
  • South Park
  • Star Wars: Visiones

La ceremonia de los Premios Emmy 2026 se celebrará el próximo 14 de septiembre, cuando la industria de la televisión conocerá a los ganadores de una edición marcada por el dominio de The Pitt y Hacks, así como por una de las competencias actorales más reñidas de los últimos años.

series Emmys Love Story
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
margaret-qualley-ruptura.jpeg
Entretenimiento
Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su relación tras casi tres años de matrimonio
Julio 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Travis Kelce revela por primera vez cómo planeó su propuesta a Taylor Swift tras su boda
Entretenimiento
Travis Kelce revela por primera vez cómo planeó su propuesta a Taylor Swift tras su boda
Julio 08, 2026
 · 
Tania Franco
Penélope Cruz reflexiona sobre su matrimonio de 16 años con Javier Bardem
Entretenimiento
Penélope Cruz reflexiona sobre su matrimonio de 16 años con Javier Bardem y revela el secreto de su amor
Julio 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
elton john
Entretenimiento
Elton John regresa a México; lo que tienes que saber de sus esperados conciertos
Julio 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
amy-madigan-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto
La actriz de 75 años conquistó los Premios Oscar por interpretar a Aunt Gladys en Weapons
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez