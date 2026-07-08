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Tom Holland revela cómo Christopher Nolan sorprendió a Zendaya con un papel clave en La Odisea

El actor compartió la emotiva forma en que el director le permitió darle una de las noticias más importantes a su esposa antes del inicio del rodaje de la esperada película.

Julio 08, 2026 • 
Tania Franco
Tom Holland revela cómo Christopher Nolan sorprendió a Zendaya con un papel clave en La Odisea

Getty Images

La expectativa por La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, sigue creciendo, y ahora Tom Holland reveló una historia inédita sobre el proceso de casting que involucra a Zendaya y que dejó ver la cercanía entre la pareja y el reconocido cineasta.

Durante una reciente entrevista, Holland recordó que tanto él como Zendaya leyeron juntos el guion la noche anterior a su reunión con Nolan. Sin imaginar lo que ocurriría, el actor acudió al encuentro convencido de que hablarían únicamente sobre su participación en el proyecto.

¿Te molestaría si le ofreciera a Zendaya el papel de Atenea?
Christopher Nolan
Tom Holland revela cómo Christopher Nolan sorprendió a Zendaya con un papel clave en La Odisea

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Lejos de sentirse incómodo, Holland aseguró que respondió de inmediato que sería un honor compartir el proyecto con ella y, además, se ofreció a darle la noticia personalmente. Después de la reunión, Tom regresó a casa y encontró a Zendaya ansiosa por saber cómo había salido todo. En lugar de revelarle inmediatamente lo ocurrido, decidió darle una pista.

Entonces llegué a casa y ella me preguntó cómo había ido la reunión. Yo solo le dije: Creo que deberías volver a leer el guion.
Tom Holland

Fue en ese momento cuando Zendaya comprendió que Christopher Nolan quería que interpretara a la diosa griega, una reacción que, según Holland, fue inolvidable. El actor confesó que nunca podrá expresar lo agradecido que está con Nolan por haberle permitido ser él quien compartiera esa noticia con su pareja.

Tom Holland Zendaya
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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