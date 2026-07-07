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Elton John regresa a México; lo que tienes que saber de sus esperados conciertos

Los fans de Elton finalmente recibieron la noticia que tanto esperaban, luego de que el legendario cantante británico confirmó su regreso a México con dos conciertos que marcarán su reencuentro con el público mexicano después de varios años de ausencia y tras concluir su gira de despedida

Julio 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
elton john

En su fiesta posterior a los Oscar, Elton John y David Furnish recaudaron un aproximado de ocho millones de dólares

Getty

Elton John se presentará los próximos 2 y 3 de octubre en la Ciudad de México en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca. El artista expresó que volver a nuestro país tiene un significado especial, ya que la pandemia le impidió visitar Latinoamérica durante su gira de despedida.

La venta de boletos se realizará en dos etapas: Preventa para fans (Rocket Club): miércoles 15 de julio a partir de las 12:00 hs. Mientras que la venta general será el jueves 16 de julio desde las 12:00 hrs.

Esta noticia representa uno de los eventos musicales más importantes del año. Elton John no ofrecía conciertos en México desde hace más de una década, y tras haber anunciado su retiro de las giras internacionales en 2023.

En su mensaje dirigido a sus fans, el intérprete de “Your Song”, aseguró que la Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón y que este encuentro será especialmente emotivo después de los planes cancelados durante la pandemia.

Elton John
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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