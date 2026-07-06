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Quién es el nuevo novio de Paola Rojas y a qué se dedica

La periodista Paola Rojas está estrenando romance con Jorge Manuel Suárez Azcargota, un empresario y creador de contenido de Jalisco

Julio 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Paola Rojas se volvió a dar una oportunidad en el amor con Jorge Manuel Suárez Azcargota, un empresario jalisciense con presencia en el ámbito digital y de los negocios, quien conquistó su corazón.

En redes sociales, también es conocido por su participación como líder de opinión y creador de contenido, donde comparte temas relacionados con estilo de vida, emprendimiento y turismo. En los últimos años ha construido una imagen pública vinculada al sector empresarial y a la promoción de proyectos en Jalisco.

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Ambos comenzaron a ser relacionados sentimentalmente luego de que viajaron juntos a Puerto Vallarta en junio, donde participaron en actividades de promoción turística rumbo al Mundial 2026.

Su nuevo romance llega después de que a principios de 2026, Paola Rojas confirmó públicamente el fin de su relación con el empresario argentino Marcelo Imposti, con quien mantuvo un noviazgo de más de cuatro años.

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Paola Rojas
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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