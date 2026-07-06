Quién es la novia de Jude Bellingham, que acompaña a la estrella de Inglaterra

Durante el Mundial 2026, la presencia de su novia en las gradas ha despertado el interés de miles de aficionados que se preguntan quién es Ashlyn Castro y a qué se dedica.

La modelo e influencer estadounidense ha acompañado al mediocampista inglés en varios encuentros del torneo, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del Mundial.

Ashlyn Castro es una modelo e influencer originaria de Los Ángeles, California. Nació en diciembre de 1997 y es cinco años mayor que Jude Bellingham, quien nació el 29 de junio de 2003. Su relación comenzó a hacerse pública a principios del año pasado, aunque diversos medios señalan que se conocieron a finales de 2024 mediante una aplicación de citas.

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Aunque la pareja ha mantenido un perfil discreto, la modelo ha sido vista en diversas ocasiones junto a la familia del futbolista tanto en partidos del Real Madrid como durante el Mundial, donde ha apoyado a Inglaterra desde las tribunas.

Castro trabaja como modelo profesional e influencer de redes sociales. Su contenido está enfocado principalmente en: moda, belleza, viajes internacionales, colaboraciones con marcas de lujo y estilo de vida.

Antes de ser novia de Jude, fue vinculada sentimentalmente con algunas figuras del deporte y el entretenimiento estadounidense como el actor Michael B. Jordan y los basquetbolistas de la NBA Terance Mann y LaMelo Ball.