Revista
Síguenos en:
Personalidades

Quién es la novia de Jude Bellingham, que acompaña a la estrella de Inglaterra

Jude Bellingham no solo acapara los reflectores por su talento con la selección de Inglaterra y el Real Madrid, sino también por su vida personal

Julio 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
novia-jude-bellingham.jpeg

Getty

Durante el Mundial 2026, la presencia de su novia en las gradas ha despertado el interés de miles de aficionados que se preguntan quién es Ashlyn Castro y a qué se dedica.

La modelo e influencer estadounidense ha acompañado al mediocampista inglés en varios encuentros del torneo, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del Mundial.

Ashlyn Castro es una modelo e influencer originaria de Los Ángeles, California. Nació en diciembre de 1997 y es cinco años mayor que Jude Bellingham, quien nació el 29 de junio de 2003. Su relación comenzó a hacerse pública a principios del año pasado, aunque diversos medios señalan que se conocieron a finales de 2024 mediante una aplicación de citas.

jude-bellingham-novia.jpeg

Getty

Aunque la pareja ha mantenido un perfil discreto, la modelo ha sido vista en diversas ocasiones junto a la familia del futbolista tanto en partidos del Real Madrid como durante el Mundial, donde ha apoyado a Inglaterra desde las tribunas.

Castro trabaja como modelo profesional e influencer de redes sociales. Su contenido está enfocado principalmente en: moda, belleza, viajes internacionales, colaboraciones con marcas de lujo y estilo de vida.

Antes de ser novia de Jude, fue vinculada sentimentalmente con algunas figuras del deporte y el entretenimiento estadounidense como el actor Michael B. Jordan y los basquetbolistas de la NBA Terance Mann y LaMelo Ball.

jude-bellinghamjpeg

Getty

Jude Bellingham Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
mana-mundial.JPG
Entretenimiento
Maná encendió el Estadio en el show de medio tiempo durante el México vs Inglaterra
Julio 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
gilberto-mora-cuantos-años-tiene-donde-juega-donde-estudia.jpeg
Sports
Gilberto Mora “Morita": en qué equipo juega y en dónde estudia la nueva joya del futbol mexicano
Julio 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Así reaccionó Cristiano Jr. al visitar el humilde barrio en Madeira donde creció CR7
Personalidades
Así reaccionó Cristiano Jr. al visitar el humilde barrio en Madeira donde creció CR7
Julio 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
trend-no-ingles-y-si-si-mundial.jpeg
Entretenimiento
Qué significa el trend “no inglés” antes del México vs Inglaterra
Julio 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La millonaria fortuna que David Beckham gana con las pausas de hidratación del Mundial 2026
Personalidades
La millonaria fortuna que David Beckham gana con las pausas de hidratación del Mundial 2026
El Mundial 2026 no solo está transformando el fútbol en la cancha, también está revolucionando su negocio entre cada jugada, y David Beckham así lo aprovecha.
Julio 03, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es la esposa de Julián Quiñones? Conoce a Ana Gabriela y su historia de amor
Personalidades
¿Quién es la esposa de Julián Quiñones? Conoce a Ana Gabriela y su historia de amor
Mientras Julián Quiñones brilla con la Selección Mexicana, fuera de la cancha comparte su vida con Ana Gabriela, quien lo apoya en los momentos más importantes de su carrera.
Julio 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
novias-romances-mbappejpeg
Personalidades
Cuáles han sido los romances de Kylian Mbappé
El delantero del Real Madrid CF y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, es considerado uno de los futbolistas más exitosos y mediáticos del mundo
Julio 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en "Como agua para chocolate"
Personalidades
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en “Como agua para chocolate”
La cantante oaxaqueña habla sobre sororidad, arte político y su participación en la serie que retrata la resistencia femenina en la Revolución Mexicana
Marzo 11, 2026
 · 
Tania Franco