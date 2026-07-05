Qué significa el trend “no inglés” antes del México vs Inglaterra

Horas antes del encuentro entre ambas selecciones en octavos de final este domingo a las 6:00 pm, la tendencia comenzó a viralizarse en redes sociales cuando aficionados mexicanos propusieron dejar de utilizar palabras en inglés como muestra de apoyo a la Selección Mexicana que buscará su pase a cuartos de final del Mundial 2026.

Con creatividad y el característico sentido del humor mexicano, las empresas comenzaron a publicar “comunicados oficiales”, que rápidamente se viralizaron, llamando la atención de los usuarios, quienes celebraron la campaña bajo el lema de que, “no es personal, es futbol”.

Por ello, ante la iniciativa del “No Inglés”, diversas marcas mexicanas “se pusieron la camiseta”, y adaptaron temporalmente sus nombres en redes sociales:

Carl’s Junior ahora es Carlitos

The Home Depot ahora es Todo pa’la casa

Wing’s Army ahora es Ejército de Alitas

Tim Hortons ahora es Timoteo Hortiz

American Eagle ahora es Águila Americana

Salsa inglesa ahora es salsa morita

OfficeMax ahora es Oficina Máxima

7-Eleven ahora es 7once

Halls ahora es Pasillos