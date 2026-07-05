Qué significa el trend “no inglés” antes del México vs Inglaterra
En redes sociales surgió un fenómeno viral denominado “Operativo No Inglés”, una campaña humorística y de apoyo al Tricolor previo al partido contra Inglaterra, que ha llevado a empresas a cambiar temporalmente su nombre de inglés a español
Horas antes del encuentro entre ambas selecciones en octavos de final este domingo a las 6:00 pm, la tendencia comenzó a viralizarse en redes sociales cuando aficionados mexicanos propusieron dejar de utilizar palabras en inglés como muestra de apoyo a la Selección Mexicana que buscará su pase a cuartos de final del Mundial 2026.
Con creatividad y el característico sentido del humor mexicano, las empresas comenzaron a publicar “comunicados oficiales”, que rápidamente se viralizaron, llamando la atención de los usuarios, quienes celebraron la campaña bajo el lema de que, “no es personal, es futbol”.
Por ello, ante la iniciativa del “No Inglés”, diversas marcas mexicanas “se pusieron la camiseta”, y adaptaron temporalmente sus nombres en redes sociales:
Carl’s Junior ahora es Carlitos
The Home Depot ahora es Todo pa’la casa
Wing’s Army ahora es Ejército de Alitas
Tim Hortons ahora es Timoteo Hortiz
American Eagle ahora es Águila Americana
Salsa inglesa ahora es salsa morita
OfficeMax ahora es Oficina Máxima
7-Eleven ahora es 7once
Halls ahora es Pasillos