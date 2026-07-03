Taylor Swift y Travis Kelce: esto es lo que se sabe del menú de su banquete de boda

Desde que Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron, los detalles sobre su esperada boda han surgido sin cesar: desde los invitados de lujo, la millonaria decoración del Madison Square Garden y los servicios de seguridad y privacidad, ahora se revelan detalles del menú de su banquete.

Según los reportes, el banquete de la boda combinará alta cocina con algunos de los platillos favoritos de Taylor y Travis, un guiño personal que refleja la atención de la cantante por hacer de cada detalle una experiencia especial para sus invitados.

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Este sería el menú de boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Page Six ha sido uno de los medios que más detalles ha revelado sobre el día más importante de Taylor y Travis, los novios han convocado a cerca de 1000 invitados a su boda de cuento de hadas, y además de los detalles sobre confidencialidad que deberán seguir, también se han revelado detalles sobre los platillos que podrán disfrutar durante la celebración.

El medio ha confirmado la llegada de un camión al Madison Square Garden con diferentes insumos para el banquete, entre los que destacaban cajas con carne de langosta, pollo especiado, pechugas y muslos de pollo, además de una gran variedad de ingredientes frescos.

También se observaron papas para freír, aros de cebolla, pimientos rojos, naranjas, lechugas, así como productos básicos como huevos, crema para batir y leche entera, todo lo necesario para crear platillos a la altura de la ocasión.

La presencia de un camión de donas Krispy Kreme también ha capturado la atención, aunque no se sabe si las deliciosas donas formarán parte del menú que ofrecerán los novios a sus invitados.

Por otra parte, TMZ también reportó la llegada de cajas con huevos, tomates molidos, agua, pavo, mantequilla, jugo y tortillas de trigo blanco, y focaccia originaria del restaurante Satiano´s.

Sin embargo, aún no se sabe con certeza cuáles serán los platillos que se servirán durante la cena de ensayo, y cuáles serán los destinados a la boda.

Taylor Swift y Travis Kelce: esto es lo que se sabe del menú de su banquete de boda Getty Images

¿Cómo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Organizadores de bodas consultados señalan que el enlace de Taylor Swift y Travis Kelce probablemente tendrá un estilo clásico y romántico, con abundantes flores y una estética de cuento de hadas.

Expertos destacan que la decoración podría inspirarse en la imagen artística de la cantante, con ambientes tipo jardín encantado, iluminación tenue de velas, telas vintage y techos drapeados, evocando la atmósfera de sus distintas etapas musicales.