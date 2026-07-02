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Tom Holland visitará México el 20 de julio para promocionar Spider-Man: Brad New Day

El actor británico llegará a la Ciudad de México como parte de la gira mundial de promoción de la nueva entrega protagonizada por el intérprete de Peter Parker

Julio 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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GETTY IMAGES

La visita forma parte del denominado Spidey World Tour, una campaña internacional impulsada por Sony Pictures y Marvel Studios para promocionar una de las películas más esperadas de este año. México ha sido elegido como una de las sedes oficiales de esta gira, consolidando una vez al país como uno de los mercados más importantes para las producciones de superhéroes.

El evento para fans se llevará a cabo el lunes 20 de julio. Se ha especulado que podría asistir Zendaya, quien retomará su papel como MJ en la nueva película, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Hasta el momento no se ha dado a conocer hora y lugar del evento, sin embargo, ya está generando gran expectación.

Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, representa una nueva etapa para Peter Parker después de los acontecimientos ocurridos en Spider-Man: No Way Home, cuando el mundo olvidó la identidad del joven héroe.

La película contará con el regreso de Tom Holland como Spider-Man y de Zendaya como MJ, además de las participaciones de Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink y Michael Mando.

Tom Holland
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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