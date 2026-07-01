Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

El verdadero motivo por el que Raúl Jiménez usa una “diadema” en cada partido

El delantero mexicano volvió a ser figura con un gol ante Ecuador en el Mundial 2026, pero desde hace años salta a la cancha con una protección especial que recuerda el momento más difícil de su carrera

Julio 01, 2026 • 
Tania Franco
El verdadero motivo por el que Raúl Jiménez usa una diadema en cada partido

Kevin C. Cox/Getty Images

Raúl Jiménez volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los referentes de la Selección Mexicana. En el triunfo de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el delantero abrió el marcador y fue una de las figuras del encuentro, ayudando al Tricolor a sellar su pase a los octavos de final.

Además de su actuación, la diadema protectora que utiliza en cada partido sigue llamando la atención de la afición. Aunque ya forma parte de su imagen, muchos todavía se preguntan por qué nunca juega sin ella.

El verdadero motivo por el que Raúl Jiménez usa una "diadema" en cada partido

Carl Recine/Getty Images

La respuesta se remonta al 29 de noviembre de 2020, cuando Jiménez sufrió una de las lesiones más graves de su carrera. Durante un partido entre Wolverhampton y Arsenal en la Premier League, un fuerte choque de cabeza con David Luiz le provocó una fractura de cráneo, por la que tuvo que ser operado de emergencia.

Tras varios meses de rehabilitación y un largo proceso para regresar al futbol profesional, los especialistas recomendaron que utilizara una diadema protectora para resguardar la zona donde fue intervenido. Aunque no elimina por completo el riesgo de un impacto, sí ayuda a amortiguar golpes y le brinda mayor seguridad para disputar balones, especialmente en el juego aéreo.

Con el paso de los años, esa protección se convirtió en una parte inseparable de su uniforme. Lejos de limitarlo, Raúl Jiménez ha seguido compitiendo al más alto nivel, recuperó su lugar en la Selección Mexicana y continúa siendo un referente ofensivo. No solo regresó a las canchas, sino que volvió a ser decisivo en los momentos más importantes para México.

Raúl Jiménez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Exnovia de Callum Turner rompe el silencio y lanza indirectas tras su boda con Dua Lipa
Entretenimiento
Esto fue lo primero que hizo Dua Lipa tras regresar de su luna de miel con Callum Turner
Julio 01, 2026
 · 
Tania Franco
¿Falta de respeto a Rihanna? A$AP Rocky, padre de sus hijos, es criticado por polémico comentario público
Entretenimiento
¿Falta de respeto a Rihanna? A$AP Rocky, padre de sus hijos, es criticado por polémico comentario público
Julio 01, 2026
 · 
Tania Franco
barbie-miley-cyrus.jpeg
Entretenimiento
Miley Cyrus hace realidad un sueño y presenta su propia muñeca Barbie
Junio 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Madonna confesó a Kylie Minogue que le tenía envidia
Entretenimiento
Así fue como Madonna le confesó a Kylie Minogue que le tenía envidia: “Mi marido estaba enamorado de ti”
Junio 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
raul-jimenezjpeg
Sports
La diadema de Raúl Jiménez, un símbolo de batalla que casi le cuesta la vida
Cada vez que el futbolista salta a la cancha con la Selección Mexicana, hay un elemento que llama la atención de aficionados de todo el mundo: la característica diadema negra que lleva sobre la cabeza
Junio 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
raul-jimenez-esposa-daniela.jpeg
Personalidades
Quién es Daniela Basso, la esposa de Raúl Jiménez y a qué se dedica
La vida personal de Raúl ha despertado gran interés durante el Mundial 2026, especialmente por la mujer que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez