VIDEO: Verónica Castro reaparece en el Auditorio Nacional para apoyar a Cristian Castro y recibe una ovación

Verónica Castro protagonizó uno de los momentos más emotivos de la reciente serie de conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional. La actriz y conductora acudió a una de las presentaciones de su hijo y, al ser reconocida entre el público, recibió una fuerte ovación de los asistentes.

Su aparición tuvo un significado especial. Meses atrás, durante otra presentación en el mismo recinto, Cristian había expresado públicamente su deseo de que su madre acudiera a verlo. Esta vez, Verónica estuvo presente desde primera fila para acompañarlo.

Cristian Castro dedica un emotivo momento a su mamá

Durante el concierto, el intérprete se dirigió a Verónica para agradecerle el amor, esfuerzo y educación que recibió de ella, además de dedicarle una canción ante el público. El gesto emocionó a su madre y convirtió su presencia en uno de los momentos más comentados de la noche. Incluso anunció que sus compañeros de clase se encontraban entre el público esa noche.

El encuentro ocurrió en medio de una intensa temporada para Cristian Castro en el Auditorio Nacional: el recinto programó cuatro presentaciones del cantante para los días 10, 11, 14 y 15 de agosto de 2026, como parte de sus conciertos de este año.