Paola Dalay rompe el silencio sobre José Eduardo Derbez, pero deja en duda si están separados

Durante las últimas semanas, la relación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez se ha colocado en el centro de la conversación luego de que surgieran versiones que aseguran que atraviesan una crisis sentimental tras varios años juntos y después de convertirse en padres de Tessa.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza a finales de julio, principalmente por algunos cambios que seguidores detectaron en sus redes sociales, entre ellos la ausencia de publicaciones recientes juntos y mensajes de Paola que fueron interpretados como posibles indirectas. Sin embargo, ninguna de estas señales constituye por sí misma una confirmación de ruptura.

¿Qué dijo Paola Dalay sobre su supuesta separación?

Después de varios días de especulaciones, Paola decidió responder a las preguntas de los medios. No obstante, la modelo e influencer evitó decir directamente si continúa o no sentimentalmente con José Eduardo.

“Ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”, declaró Paola”.

La respuesta llamó especialmente la atención porque Paola tuvo la oportunidad de negar una separación, pero optó por esperar a que José Eduardo vuelva a México para hablar del tema juntos..

Paola Dalay niega infidelidad de José Eduardo Derbez

Otro de los rumores que tomó fuerza señalaba que una supuesta infidelidad habría provocado la crisis. Las especulaciones incluso relacionaron al hijo de Eugenio Derbez con una colaboradora de su proyecto Mixologando.

Paola negó que existiera una infidelidad, además de explicar que algunas publicaciones en sus redes sociales habían sido interpretadas fuera de contexto.

De esta manera, aunque dejó abierta la incógnita sobre una posible separación, la modelo buscó frenar una de las versiones más delicadas que han circulado alrededor de la pareja.

Las dudas también han alcanzado a la familia del actor. Alessandra Rosaldo fue cuestionada recientemente sobre el tema y señaló que mientras Paola y José Eduardo no comuniquen una decisión a la familia, no puede considerarse oficial ninguna separación.

“Mientras no nos lo hagan oficial a la familia, nada es oficial”, declaró la cantante, quien consideró que corresponde exclusivamente a ellos confirmar o desmentir las versiones cuando lo consideren conveniente.