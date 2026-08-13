Natália Subtil revela que perdió al bebé que esperaba: “Nos rompió el corazón”

A través de sus redes sociales, la expareja de Sergio Mayer Mori dio a conocer que había sufrido un embarazo químico, una pérdida gestacional que ocurre en una etapa muy temprana. Subtil explicó que tenía cinco semanas y tres días de embarazo cuando recibió la noticia.

“Hace unos días vivíamos una de las etapas más bonitas de nuestras vidas. Después de años de espera, por fin llegó la noticia que tanto habíamos soñado: estábamos esperando un bebé”, expresó la modelo en el mensaje con el que decidió hacer pública la pérdida.

Natália Subtil y su pareja ya preparaban la llegada del bebé

De acuerdo con el relato de Natália, tanto ella como su actual pareja estaban emocionados con la noticia. Para él se trataba de la llegada de su primer hijo, por lo que ambos ya habían comenzado a imaginar cómo sería el bebé, pensar en posibles nombres e incluso comprar algunas de sus primeras prendas.

La felicidad también alcanzó a Mila, la hija que Natália tuvo con Sergio Mayer Mori en 2016. La niña ya sabía del embarazo y, según contó su madre, estaba muy emocionada porque desde hacía tiempo deseaba tener un hermano o una hermana. Sin embargo, días después la familia recibió la noticia de la pérdida.

La modelo explicó que tenía previsto anunciar públicamente su embarazo de una manera especial. Ya había pensado en fotografías y videos para compartir con sus seguidores que su familia crecería, pero finalmente tuvo que utilizar sus redes sociales para comunicar una despedida.

“Nunca imaginé que el momento de hablar con ustedes sería para contar una despedida en lugar de un anuncio”, expresó.

Subtil también explicó a sus seguidores que se trató de una pérdida muy temprana del embarazo. Su mensaje recibió numerosas muestras de solidaridad tras darse a conocer públicamente lo ocurrido.

