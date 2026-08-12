Camila Sodi celebra los 18 años de su hijo Jerónimo; ¿cuántos hijos tiene con Diego Luna y a qué se dedican?
Camila Sodi conmovió a sus seguidores al celebrar el cumpleaños número 18 de su hijo Jerónimo, fruto de su matrimonio con el actor Diego Luna. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un álbum de fotografías y videos inéditos acompañados de un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre la maternidad y el crecimiento de su primogénito.
“Hoy, hace 18 años, Jerónimo vino a enseñarme el significado del amor. Entendí que el amor solo se expande y se amplifica. Cada día aprendo algo de él. Ser su mamá me ha hecho mejor ser humano. Qué suerte tengo de ser tu mamá”, escribió la actriz junto a imágenes que muestran distintas etapas de la vida del joven.
Las publicaciones rápidamente generaron miles de reacciones, ya que tanto Camila Sodi como Diego Luna han procurado mantener a sus hijos alejados de los reflectores durante la mayor parte de su infancia y adolescencia.
¿Cuántos hijos tienen Camila Sodi y Diego Luna?
Camila Sodi y Diego Luna, quienes estuvieron casados entre 2008 y 2013, tienen dos hijos:
Jerónimo Luna, nacido en agosto de 2008, quien acaba de cumplir 18 años.
Fiona Luna, nacida en julio de 2010, de 16 años.
Pese a la separación de sus padres, ambos han mantenido una relación cercana con sus hijos y han coincidido en que su prioridad siempre ha sido proteger su privacidad.
¿A qué se dedican Jerónimo y Fiona?
Hasta el momento, Jerónimo no ha anunciado públicamente una carrera profesional. El joven ha crecido lejos del mundo del espectáculo y no se ha dado a conocer que busque seguir los pasos de sus padres en la actuación o el cine. Su vida se ha mantenido prácticamente fuera de la esfera pública.
Por su parte, Fiona Luna también permanece alejada de los reflectores. Aunque ocasionalmente aparece en publicaciones familiares o en eventos muy puntuales junto a Diego Luna, no se conoce que tenga una carrera artística o profesional iniciada, ya que continúa enfocada en su formación personal y académica.
Con la llegada de la mayoría de edad de Jerónimo, Camila Sodi volvió a abrir una pequeña ventana a su vida familiar, compartiendo un momento especial que sus seguidores celebraron con mensajes de cariño y felicitaciones para el joven.