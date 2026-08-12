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¿A qué equipo se irá Gilberto Mora? La joya de Xolos apunta al futbol europeo

El futuro de Gilberto Mora parece estar cada vez más lejos de la Liga MX. Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre el club al que llegará, todo indica que el joven mediocampista de Xolos de Tijuana disputará el Apertura 2026 como su último torneo en el futbol mexicano antes de dar el salto a Europa

Agosto 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty Images

La versión tomó fuerza después de que el portero y capitán de Xolos, Antonio “Toño” Rodríguez, revelara que Mora vive sus últimos meses con el conjunto fronterizo, al asegurar que el canterano dejará el club una vez concluido el actual campeonato.

Hasta el momento no hay un acuerdo oficial con ningún equipo europeo. Sin embargo, diversos reportes colocan al mexicano en la órbita de varios clubes importantes.

En Francia, el Olympique de Lyon ha sido uno de los equipos vinculados con el futbolista, mientras que también han surgido versiones sobre el interés del Paris Saint-Germain (PSG), que seguiría de cerca su evolución.

Por ahora, ninguna de estas instituciones ha confirmado negociaciones ni un fichaje cerrado, por lo que el destino de Mora continúa siendo una incógnita.

Su salida depende de la normativa internacional

Aunque Xolos tiene contrato con Gilberto Mora hasta junio de 2029, el acuerdo incluye mecanismos que facilitarían una transferencia al extranjero. Además, el mediocampista deberá cumplir la mayoría de edad para concretar su llegada al futbol europeo, ya que las reglas de la FIFA limitan las transferencias internacionales de menores de edad. Mora cumplirá 18 años el 14 de octubre de 2026.

La gran promesa del futbol mexicano

Con apenas 17 años, Gilberto Mora se ha consolidado como una de las mayores promesas del futbol mexicano gracias a su calidad técnica, visión de juego y madurez dentro del campo. Su crecimiento con Xolos y sus actuaciones con la Selección Mexicana han despertado el interés de clubes europeos, que ven en él a un futbolista con potencial para competir al máximo nivel.

Por ahora, el joven seguirá defendiendo la camiseta de Tijuana durante el Apertura 2026, mientras el mercado de fichajes europeo espera definir cuál será el club que apueste por una de las joyas más importantes del futbol mexicano.

Gilberto Mora
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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