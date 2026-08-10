La historia detrás de la servilleta donde Jorge Messi firmó el primer contrato de su hijo Lionel con el Barcelona

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi desde su adolescencia, murió a los 68 años tras una enfermedad en un hospital de Rosario, Argentina, durante el Mundial 2026 ya se había confirmado que tenía problemas de salud; sin embargo, no se dieron detalles sobre su enfermedad.

Jorge, fue esposo de Celia Cuccittini y padre de cinco hijos, además de una figura fundamental en la carrera de su hijo Lionel, lo acompañó a lo largo de su trayectoria y estuvo a su lado en Qatar en 2022, cuando Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo.

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La famosa servilleta que se convirtió en el primer contrato de Lionel Messi en el futbol

Una servilleta de papel se convirtió en un documento histórico del futbol: firmada por Carles Rexach en diciembre de 2000, contenía la promesa de fichar a un joven Lionel Messi, quien años después se convertiría en una leyenda del deporte.

“En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000 y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carles Rexach, director deportivo del FC Barcelona, se compromete, bajo su responsabilidad y con independencia de cualquier opinión contraria, a fichar al jugador Lionel Messi, siempre que se respeten las cantidades acordadas”, dice la famosa servilleta escrita con tinta azul que se convirtió en el primer contrato de Messi para el Barcelona.

La famosa servilleta que se convirtió en el primer contrato de Lionel Messi en el futbol Pierre Suu/Getty Images

Jorge Messi fue una figura clave para conseguir el compromiso del Barcelona con su hijo Lionel, además, la famosa servilleta también fue firmada por Josep Minguella, asesor de fichajes del club, y Horacio Gaggioli, agente que había recomendado al joven argentino.

Un mes después del acuerdo, Messi se incorporó al Barcelona y comenzó una trayectoria histórica, debutando con el primer equipo a los 16 años y se convirtió en el máximo goleador del club, con 672 goles en 778 partidos, consolidándose como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Lionel Messi en el funeral de su padre, Jorge Messi Luciano Bisbal/Getty Images

Funeral de Jorge Messi, padre de Lionel Messi

El último adiós a Jorge Messi se llevó a cabo en el cementerio El Prado de Rosario, acompañado por Lionel Messi, familiares, amigos y personas cercanas, el padre del futbolista murió a los 68 años tras enfrentar una prolongada enfermedad.

Lionel llegó a Rosario en un vuelo privado desde Florida, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, para despedir a su padre, en una ceremonia se realizó en privado y bajo estrictas medidas de seguridad para mantener alejados a medios y curiosos.