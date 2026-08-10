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Jorge Messi
Sports
La historia detrás de la servilleta donde Jorge Messi firmó el primer contrato de su hijo Lionel con el Barcelona
Jorge Messi fue una pieza clave en el camino que llevó a su hijo, Lionel Messi, a convertirse en una leyenda del futbol, y su historia comenzó con una servilleta de papel.
Agosto 10, 2026
·
Melisa Velázquez
Sports
Quién es Celia Cuccittini, la esposa de Jorge Messi y madre de Lionel Messi
La muerte de Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, ha despertado el interés por conocer más sobre la familia que acompañó al astro argentino desde sus primeros años
Agosto 08, 2026
·
Diana Laura Sánchez