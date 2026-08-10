La productora de Spider-Man intentó evitar el romance entre Tom Holland y Zendaya

Cuando Zendaya y Tom Holland fueron elegidos para protagonizar Spider-Man, recibieron una advertencia muy clara por parte de la producción: mantener la relación estrictamente profesional y, sobre todo, no enamorarse durante el rodaje.

La productora Amy Pascal ha trabajado en toda la franquicia, y la misma recomendación que le hizo de Emma Stone y Andrew Garfield, también se la hizo a Zendaya y Tom Holland: evitar una relación sentimental para no complicar el trabajo, pero en ambos casos, las parejas la ignoraron.

Te podría interesar: Revelan detalles de la boda secreta de Zendaya y Tom Holland en la campiña inglesa

¿Por qué la productora de Spider-Man les recomendó a Zendaya y Tom Holland que no se enamoraran?

Durante una entrevista para la revista Variety, la productora de 68 años, Amy Pascal, explicó que tuvo conversaciones privadas con Tom y con Zendaya cuando fueron elegidos para protagonizar Spider-Man, y fue entonces cuando les recomendó que no se enamoran, aunque sin éxito.

“Les hago ese pedido a todos, pero nunca me escuchan”.

Pascal explicó que su consejo busca evitar complicaciones en el ambiente de trabajo, especialmente cuando los protagonistas mantienen una relación sentimental; sin embargo, ante la confirmación del matrimonio de Tom y Zendaya, la productora también se pronunció al respecto: “No pensé que terminarían casándose, pero me alegra verlos felices”.

La polémica de la boda de Zendaya y Tom Holland

La relación de Tom y Zendaya se hizo pública en 2021, mientras que su boda se celebró a principios de 2026, en medio de rumores y fotografías que se realizaron con inteligencia artificial.

Tom respondió a estas imágenes falsas: “Mi abuela vio esas imágenes y pensó que no la habíamos invitado a la boda”, y al ser consultado si tuvo que aclarar la situación a otros familiares, respondió: “No, porque todos estaban allí”, y evita dar más detalles: “Eso es todo lo que van a sacar de eso”.

Te podría interesar: Así es el lujoso refugio londinense donde Zendaya y Tom Holland protegen su intimidad lejos de Hollywood