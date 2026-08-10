Paulina Rubio gana batalla legal por la custodia de su hijo; Colate rompe el silencio

Un tribunal de Miami resolvió que el adolescente permanecerá viviendo con la cantante mexicana Paulina Rubio, lo que representa un nuevo capítulo en uno de los procesos familiares más mediáticos del espectáculo internacional.

La resolución judicial determina que, por ahora, Andrea Nicolás continuará residiendo con su madre en Miami, descartando la solicitud de Colate para que el menor se trasladara a vivir con él a España. De acuerdo con los reportes, la decisión toma en cuenta diversos elementos presentados durante las audiencias, entre ellos la declaración del propio adolescente sobre su lugar de residencia.

El proceso legal entre Paulina Rubio y Colate se ha prolongado durante varios años, con desacuerdos relacionados con la custodia, la convivencia y la manutención de su hijo. Aunque el fallo representa un triunfo para la intérprete de Ni una sola palabra, el litigio aún no estaría completamente cerrado, ya que el empresario español tiene previsto impugnar la resolución.

Horas después de conocerse la decisión judicial, Colate publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de fotografías de las vacaciones que disfrutó junto a Andrea Nicolás este verano.

Sin hacer referencia directa al fallo, el empresario destacó el fuerte vínculo que mantiene con su hijo y expresó el cariño que siente por él, dejando entrever que seguirá luchando por permanecer cerca del adolescente pese al revés judicial. Asimismo, trascendió que recurrirá la sentencia en busca de modificar la resolución.