Brad Pitt revela que volvió a beber tras siete años de sobriedad y habla de uno de sus momentos más difíciles

Brad Pitt habló como pocas veces sobre uno de los periodos más complicados de su vida. En una nueva entrevista con Esquire, el actor de 62 años reveló que ya no mantiene la sobriedad que inició hace casi una década y se sinceró sobre el impacto emocional que tuvieron ciertos problemas familiares en su vida.
Brad Pitt vuelve a beber después de siete años de sobriedad
Pitt dejó el alcohol en 2016, en medio de su separación de Angelina Jolie, y posteriormente reveló que asistió durante aproximadamente año y medio a reuniones de Alcohólicos Anónimos.
Ahora, el ganador del Oscar contó que permaneció completamente sobrio durante siete años, pero que actualmente ha vuelto a beber ocasionalmente y considera que puede consumir “unas cuantas” copas de vino sin regresar a los hábitos que tuvo en el pasado.
La revelación marca un cambio respecto a lo que el propio actor había contado sobre su relación con el alcohol. En entrevistas anteriores, Pitt había descrito su decisión de dejar de beber como parte de una transformación personal después de su ruptura matrimonial.
Una etapa marcada por “asuntos familiares”
Durante la misma conversación, Pitt recordó haber atravesado un periodo de profundo dolor relacionado con lo que describió únicamente como “asuntos familiares”.
El actor explicó que aquel momento llegó a ser tan difícil que pudo comprender por qué una persona podría ver el suicidio como una forma de escapar del sufrimiento. Sin embargo, aclaró que él no tenía intención de quitarse la vida, una distinción importante frente a algunos titulares que han descrito sus declaraciones como pensamientos suicidas.
Una etapa de cambios para Brad Pitt
La separación de Angelina Jolie significó un punto de inflexión para el actor. Pitt ha hablado anteriormente sobre cómo comenzó a analizar aspectos de su vida personal y buscó apoyo después del fin de su matrimonio.
Casi una década después, el protagonista vuelve a abordar públicamente aquella etapa desde una perspectiva diferente. Su decisión de volver a beber y sus declaraciones sobre uno de sus momentos emocionalmente más difíciles muestran un lado mucho más personal de una de las mayores estrellas de Hollywood.