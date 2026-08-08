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¿Quién es Kaia Gerber? La exitosa carrera de la hija de Cindy Crawford

Además de triunfar como una de las modelos más cotizadas de su generación, continúa consolidándose como actriz con The Shards, el nuevo thriller psicológico creado por Ryan Murphy.

Agosto 08, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Kaia Gerber? La exitosa carrera de la hija de Cindy Crawford

Getty Images

Con apenas 24 años, Kaia Gerber ha demostrado que su apellido es solo el punto de partida de una carrera construida con éxito propio. Hija de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, comenzó en la moda siendo adolescente y rápidamente se convirtió en una de las modelos más importantes de su generación, desfilando para firmas como Chanel, Prada, Saint Laurent, Valentino, Versace, Celine y Miu Miu, además de protagonizar campañas para las principales casas de lujo.

Sin embargo, en los últimos años ha dirigido parte de su carrera hacia la actuación, participando en producciones como American Horror Stories, Bottoms y Mother Mary. Ahora suma un nuevo proyecto con The Shards, una de las apuestas más esperadas de FX y Ryan Murphy.

Kaia Gerber y Austin Butler (1).jpg

Getty Images

¿De qué trata The Shards?

Basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis, The Shards es un thriller psicológico ambientado en Los Ángeles de 1981. La historia sigue a Bret, un estudiante de una exclusiva preparatoria que sueña con convertirse en escritor. Su vida cambia con la llegada de Robert Mallory, un misterioso compañero de clase que coincide con una serie de asesinatos cometidos por un criminal conocido como “The Trawler”. Mientras el miedo se apodera de la ciudad, Bret comienza a sospechar que el nuevo alumno podría ocultar un peligroso secreto.

¿De qué trata The Shards? - Kaia Gerber

Jamie McCarthy/Getty Images

Kaia Gerber da vida a Susan Reynolds, la popular capitana de las porristas del colegio y una de las figuras más influyentes del grupo de estudiantes. Aunque inicialmente parece representar a la típica “chica perfecta”, conforme avanza la historia su personaje revela una personalidad mucho más compleja, convirtiéndose en una pieza importante dentro del misterio que envuelve la serie.

Kaia Gerber Cindy Crawford
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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