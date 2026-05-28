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¿Qué es la blefaroptosis, la enfermedad que padece Cindy Crawford?
Belleza
La enfermedad que marcó a Cindy Crawford: qué es la blefaroptosis y cómo impactó su carrera como modelo
Cindy Crawford descubrió que padece de blefaroptosis después de cumplir los 50 años, un cambio físico que afectó su carrera como modelo.
Mayo 28, 2026
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Melisa Velázquez