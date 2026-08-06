Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Sarah Kohan: así construyó su millonaria fortuna tras su separación de Chicharito

Tras su separación de Chicharito, la australiana Sarah Kohan logró transformar su popularidad en un negocio altamente rentable, consolidando una fortuna millonaria.

Agosto 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Sarah Kohan: así construyó su millonaria fortuna tras su separación de Chicharito

Sarah Kohan: así construyó su millonaria fortuna tras su separación de Chicharito

Instagram/@sarahkohan

Aunque su nombre estuvo durante años ligado al del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, la australiana Sarah Kohan ha demostrado que su éxito económico no depende de su expareja, con quien comparte dos hijos: Noah y Nala.

La modelo e influencer supo convertir su popularidad en un negocio rentable, consolidando una fortuna gracias a las redes sociales, colaboraciones con marcas y otros proyectos personales.

Te podría interesar: Chicharito Hernández revela por qué terminó su matrimonio con Sarah Kohan

Sarah Kohan después del divorcio de Chicharito Hernández

Sarah se convirtió en una figura pública tras comenzar su relación con el delantero mexicano; sin embargo, tras su separación, la atención mediática que recibió fue más intensa, un hecho que supo aprovechar para generar ingresos.

Mientras se enfocaba en la crianza de sus hijos, Sarah comenzó a fortalecer el crecimiento de su presencia digital en las redes sociales, pues lejos de alejarse del ojo público, aprovechó el momento para crear su propia marca personal a través de su imagen.

La influencer supo hacer de su estilo de vida y la maternidad, una fuente de ingresos lucrativa que le ha permitido mantener un maravilloso estilo de vida, mientras ejerce la crianza de sus hijos.

La redes sociales como su principal fuente de ingresos

Actualmente, una parte importante de la fortuna de Sarah Kohan proviene de las colaboraciones con marcas de moda, belleza, cuidado de la piel, trajes de baño y bienestar, pues gracias a su alcance en redes sociales, puede obtener importantes ganancias por publicaciones patrocinadas, campañas publicitarias y acuerdos comerciales.

El atractivo comercial de Sarah no solo radica en su número de seguidores, sino también en la imagen que ha construido durante los últimos años, su estilo relajado, enfocado en los viajes, la moda y el bienestar, la ha convertido en una embajadora ideal para diversas firmas internacionales.

Y aunque la cifra exacta de su fortuna no ha sido confirmada públicamente, diversos medios especializados estiman que su patrimonio es de varios millones de dólares, producto de años de colaboraciones, campañas digitales y contratos publicitarios.

Te podría interesar: Chicharito tiene nuevo equipo: Atlético Dallas hace oficial el fichaje del máximo goleador de México

Puede interesarte:

Puede interesarte:

Black Mirror
Entretenimiento
¿Por qué todos hablan de Black Mirror y la huelga de actores en Hollywood?
Julio 17, 2023
 · 
Alejandro Ayala
hielga hollywood explicada
Entretenimiento
De qué se trata la huelga de actores que ‘paralizará’ Hollywood
Julio 14, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena

Sarah Kohan
Melisa Velázquez
Relacionadas
Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul
Entretenimiento
Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul
Agosto 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
loreto-peralta-1200x675.jpg
Entretenimiento
Loreto Peralta y Paco Amoroso son captados juntos en un restaurante de la CDMX y avivan rumores de romance
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La hija de Camila Sodi y Diego Luna sorprende por como luce ahora
Entretenimiento
Camila Sodi celebra los 18 años de su hijo Jerónimo; ¿cuántos hijos tiene con Diego Luna y a qué se dedican?
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-unam
Entretenimiento
Cristian Castro presume pase reglamentado para entrar a la UNAM
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-stephanie-cayo.jpeg
Entretenimiento
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven unas vacaciones de ensueño en Mallorca con los hijos del cantante
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutan de unos días de descanso en Mallorca, donde han compartido momentos familiares junto a los hijos del cantante.
Agosto 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
marichelo-puente-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Marichelo Puente rompe el silencio como nunca antes sobre su divorcio de Jorge D´Alessio
Tras 15 años de matrimonio, la actriz tomó una decisión que cambió su vida. Una elección a la que llegó tras una serie de traiciones dolorosas que, por respeto a sí misma, no pudo tolerar.
Agosto 05, 2026
 · 
Caleb Torres
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez