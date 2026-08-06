Sarah Kohan: así construyó su millonaria fortuna tras su separación de Chicharito

Aunque su nombre estuvo durante años ligado al del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, la australiana Sarah Kohan ha demostrado que su éxito económico no depende de su expareja, con quien comparte dos hijos: Noah y Nala.

La modelo e influencer supo convertir su popularidad en un negocio rentable, consolidando una fortuna gracias a las redes sociales, colaboraciones con marcas y otros proyectos personales.

Te podría interesar: Chicharito Hernández revela por qué terminó su matrimonio con Sarah Kohan

Sarah Kohan después del divorcio de Chicharito Hernández

Sarah se convirtió en una figura pública tras comenzar su relación con el delantero mexicano; sin embargo, tras su separación, la atención mediática que recibió fue más intensa, un hecho que supo aprovechar para generar ingresos.

Mientras se enfocaba en la crianza de sus hijos, Sarah comenzó a fortalecer el crecimiento de su presencia digital en las redes sociales, pues lejos de alejarse del ojo público, aprovechó el momento para crear su propia marca personal a través de su imagen.

La influencer supo hacer de su estilo de vida y la maternidad, una fuente de ingresos lucrativa que le ha permitido mantener un maravilloso estilo de vida, mientras ejerce la crianza de sus hijos.

La redes sociales como su principal fuente de ingresos

Actualmente, una parte importante de la fortuna de Sarah Kohan proviene de las colaboraciones con marcas de moda, belleza, cuidado de la piel, trajes de baño y bienestar, pues gracias a su alcance en redes sociales, puede obtener importantes ganancias por publicaciones patrocinadas, campañas publicitarias y acuerdos comerciales.

El atractivo comercial de Sarah no solo radica en su número de seguidores, sino también en la imagen que ha construido durante los últimos años, su estilo relajado, enfocado en los viajes, la moda y el bienestar, la ha convertido en una embajadora ideal para diversas firmas internacionales.

Y aunque la cifra exacta de su fortuna no ha sido confirmada públicamente, diversos medios especializados estiman que su patrimonio es de varios millones de dólares, producto de años de colaboraciones, campañas digitales y contratos publicitarios.

Te podría interesar: Chicharito tiene nuevo equipo: Atlético Dallas hace oficial el fichaje del máximo goleador de México